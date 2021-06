Ventilatore senza pale Dyson AM07 ad un prezzo super su eBay

La settimana che anticipa il Prime Day si sta rivelando ricca di occasioni e il merito non è solo delle offerte in anteprima dell’imminente evento di Amazon, ma anche delle occasioni giornaliere di portali come eBay il quale, ancora una volta, aggiorna la sezione de “Gli Imperdibili” arricchendola con nuovi prodotti interessanti e, ovviamente, con decurtazioni di prezzo importanti su smart tv, personal computer e persino elettrodomestici utili per l’estate come i ventilatori.

A tal proposito, una delle offerte più interessanti di oggi consiste proprio in uno dei migliori ventilatori che potete acquistare per rinfrescare il vostro ambiente domestico durante questa estate. Si tratta di Dyson AM07, un ventilatore senza pale il cui prezzo precedente di 349,00€ viene tagliato di 50,00€ rendendolo acquistabile a soli 299,00€.

Innovativo e dal design elegante, il Dyson AM07 non è un ventilatore come gli altri, dal momento che si affida alla tecnologia Air Multiplier per generare il flusso d’aria fresca. Questa consiste nell’eliminazione delle classiche griglie, con l’aria che viene aspirata dalla parte bassa del ventilatore, la quale poi arriva ad una turbina elettrica che viene lanciata a forte velocità nell’anello sovrastante e permettere così all’ambiente di rinfrescarsi.

Grazie a questa tecnologia avanzata, il Dyson AM07 risulta essere molto silenzioso, nonostante vanti una potenza in grado di ventilare anche le stanze più grandi. Ovviamente, non manca la possibilità di controllare il flusso d’aria tramite una serie di pre-impostazioni e regolare l’oscillazione, in modo da ottenere un raffreddamento uniforme. Inoltre, l’assenza di griglie e ventole vi permetterà di pulirlo in una manciata di secondi e con estrema semplicità.

Ciò detto, senza indugiare ancora oltre, vi consigliamo di consultare la lista completa dei prodotti promozionati da eBay, cosicché possiate rintracciare l’articolo che meglio si sposa con le vostre necessità e con il vostro budget. Infine, non dimenticate di seguirci sulle nostre pagine per l’imminente arrivo del Prime Day di Amazon, e di iscrivervi su Telegram ai nostri quattro canali dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

