Ventilatori: i migliori in offerta su Amazon

Siamo in pieno mese di luglio, e per evitare che le stanze delle nostre case diventino dei veri e propri forni, si va alla ricerca delle migliori soluzioni per la freschezza e la ventilazione degli ambienti. A tal proposito, Amazon ha deciso di abbassare il prezzo di numerosi ventilatori con l’obiettivo di rendere questi prodotti più concorrenziali. La promozione non ha una data specifica di chiusura, quindi le offerte potrebbero terminare da un momento all’altro, ed ecco perché vi consigliamo di affrettarvi per non perdere questo grosso vantaggio.

Tra i tanti prodotti disponibili nel portale del colosso dell’e-commerce, vi segnaliamo l’ottimo ventilatore a piantana Rowenta VU5870 Turbo Silence Extreme+ Stand, disponibile in offerta al prezzo di 99,99€ anziché 159,99€, a seguito di uno sconto del 38%. Le sue caratteristiche tecniche parlano chiaro: si tratta di un ventilatore a piantana compatto con 5 pale e una maniglia ergonomica integrata per il trasporto, nonché uno scompartimento dove riporre il telecomando.

Oltre ad avere un design moderno e accattivante, e una griglia in metallo per la sicurezza dei più piccoli, il Rowenta VU5870 Turbo Silence Extreme+ Stand ha delle dimensioni tali da poter essere disposto comodamente in qualsiasi ambiente della casa e, grazie alla sua oscillazione fino a 120° e l’orientamento automatico, avrete una diffusione dell’aria ampia e omogenea in tutta la stanza.

Questo ventilatore ad alte prestazioni emette una rumorosità di soli 35 dBA a velocità minima, rendendolo il più silenzioso e, allo stesso tempo, il più potente mai progettato da Rowenta, perfetto quindi per non essere disturbati durante il sonno, mentre si guarda la TV, mentre si lavora o si studia.

Di seguito troverete tutti gli altri prodotti promozionati, ma non dimenticate di dare un'occhiata alla pagina dedicata, dove sarà possibile trovare tantissime altre offerte interessanti relative ai ventilatori.

