Videocamera di sorveglianza Ezviz C3W in forte sconto su Mediaworld!

Mentre si avvicina l’Amazon Prime Day, vale a dire l’evento dedicato allo shipping fissato per i prossimi 21 e 22 giugno 2021, è giunto il momento di passare in rassegna quelle che sono le imperdibili occasioni del “Solo per Oggi” di Mediaworld dove, come sempre, vi sarà possibile trovare tantissimi prodotti hi-tech come videocamere di sorveglianza, smartphone, notebook e smart TV, con sconti che possono raggiungere la percentuale del -60%.

Come da tradizione per il portale, la lista degli articoli promozionati è piuttosto variegata tuttavia, tra le tante, vi suggeriamo di dare uno sguardo all’offerta sulla videocamera di sorveglianza Ezviz C3W, poiché attualmente è disponibile all’incredibile prezzo di 99,99€ in virtù degli originali 169,99€, a seguito di uno sconto di 70,00€ dal prezzo consigliato dal produttore.

Dotata di visione notturna a colori, e di un sensore ottico capace di registrare in FullHD, la videocamera Ezviz C3W è in grado di identificare nel più tempo possibile malintenzionati o visitatori, per consentire agli interessati di migliorare la sicurezza casalinga e diminuire di conseguenza tutte le eventuali situazioni di pericolo. Inoltre, possiede due faretti progettati per illuminare il campo visivo.

Tra le tante caratteristiche di questo prodotto, troviamo anche la possibilità di personalizzare dei messaggi vocali. Nella fattispecie, la Ezviz C3W supporta la comunicazione bidirezionale ed è dunque in grado di comunicare con i visitatori/intrusi con messaggi audio del tutto personalizzabili. E poi, supporta pienamente la tecnologia di compressione video H.265 avanzata, permettendo così di ridurre il consumo di spazio d’archiviazione, rispetto al precedente standard H.264.

Insomma, la videocamera di sorveglianza Ezviz C3W rappresenta un ottimo sorvegliante che, grazie alle sue funzioni e caratteristiche tecniche, saprà migliorare la sicurezza della casa. Ciò detto, vi consigliamo di consultare l’intera proposta di Mediaworld al seguente indirizzo, cosicché possiate visionare tutti i prodotti che meglio si addicono alle vostre esigenze. Infine, non vi dimenticate di seguirci anche su Telegram, ai nostri quattro canali dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

