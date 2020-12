Videogiochi e tanti accessori per il gaming in promozione da Unieuro

Mentre le promozioni del Black Friday e del Cyber Monday di Unieuro stanno per volgere al termine, sul portale ha preso il via una nuova iniziativa che vi permetterà di risparmiare fino al 50% sui videogiochi e su gli accessori per il gaming, in quella che è una grande occasione per realizzare regali di Natale a tema videoludico! Questa nuova promozione gaming di Unieuro sarà valida fino al 24 dicembre e vi darà un’ottima occasione per acquistare console come PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, nonché moltissimi accessori per il gioco su PC come controller aggiuntivi dalle funzioni speciali, tastiere e mouse, ma anche comode sedie da gaming ergonomiche pensate per un maggior comfort anche durante le più lunghe sessioni di gioco; senza dimenticare – ovviamente – i giochi.

E proprio in tal senso val la pena segnalare che le offerte sono di certo numerose, con titoli amatissimi ed ancora molto acquistati come FIFA 21 o il più recente Watch Dogs: Legion entrambi, per altro, compatibili anche con le console di nuova generazione, ottenendo così un notevole boost grafico e tutti i vantaggi relativi alle migliorate performance delle nuove macchine da gioco. Non mancano inoltre le più grandi esclusive Nintendo a prezzo scontato, come nel caso di Mario Kart 8 Deluxe, versione completa di tutti gli aggiornamenti e potenziata del capolavoro realizzato originariamente per Wii U, e acquistabile ora a soli 49,99€.

Insomma, le offerte dedicate al gaming in questa promozione di Unieuro sono davvero moltissime, e per questo il nostro consiglio è quello di visitare l'apposita pagina del portale in modo da trovare quello più in linea con le vostre necessità.

