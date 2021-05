Videogiochi per tutte le console a partire da 9,98€ da GameStop!

Il noto store GameStop ha fatto partire in questi giorni una lunga serie di offerte su molti prodotti presenti nel suo catalogo. Fino al prossimo 7 giugno sono infatti innumerevoli i videogiochi per tutte le console in super offerta a partire da solo 9,98 euro. PS4, Xbox One e Nintendo Switch: qualsiasi sia la vostra piattaforma di gioco troverete sicuramente qualcosa che fa per voi nelle nuove offerte di GameStop.

Tra i titoli in super offerta possiamo trovare per PS4, e quindi anche per PS5 grazie alla retrocompatibilità, sia Kingdom Hearts 2.8 Final Chapter Prologue che Kingdom Hearts 3 a rispettivamente soli 9,98€ e 15,98€. Ottimo anche il prezzo per quel capolavoro di Sekiro che può ora essere acquistato a 39,98€. Per Xbox One e Xbox Series X a risaltare sono invece Prey Day One Edition e Tennis World Tour, entrambi acquistabili a soli 9,98€.

Passando a Nintendo Switch sono invece innumerevoli e tutti di grandissima qualità i videogiochi in offerta a soli 49,98€,ossia con un deciso sconto rispetto al prezzo di listino. Pokémon Let’s Go Eevee, Super Mario 3D All-Stars, Splatoon 2 e Paper Mario The Origami Kindom: questi sono solo alcuni dei giochi per Nintendo Switch disponibili a quel prezzo da GameStop. Nel link di seguito potete comodamente trovare tutti i prodotti in offerta.

