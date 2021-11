Videoproiettore Epson con oltre 300€ di sconto su Amazon! Meglio del cinema!

Il Black Friday 2021 sta ufficialmente arrivando ma, nel frattempo, Amazon non ha intenzione di lasciarci consumare dalla fame di acquisti e ci propone tantissime offerte in questi giorni intensissimi di Early Black Friday, per ogni necessità e anche per ogni tasca!

Per questo abbiamo deciso di segnalarvi un articolo molto interessante, di fascia alta, che si trova scontato di più di 300€: stiamo parlando del videoproiettore Epson EH-TW7000! Un prodotto di altissima qualità, che potrete acquistare al prezzo di 1.069,90€ invece di 1.389,00€, con uno sconto totale del 23%, assolutamente da non sottovalutare.

Il videoproiettore Epson EH-TW7000 è un prodotto assolutamente d’eccellenza, con una risoluzione 4K PRO-UHD, un elevato rapporto di contrasto per dei neri profondi, intensi, con ombre ben definite e che, grazie alla funzione frame interpolation, garantisce immagini in rapido movimento più nitide di moltissimi concorrenti sul mercato, permettendovi un’immersione completa nell’immagine.

Facile da gestire e posizionare, vi permette di regolare la dimensione dell’immagine in modo intuitivo grazie allo scorrimento della lente e allo zoom ottico, ma non è finita qui, perché essendo provvisto della tecnologia Plug-and-Play potrete proiettare film e video in 4K collegando il vostro device in una delle due porte HDMI; inoltre, usando il suo Bluetooth, potrete connettere il proiettore alla vostra soundbar e godere di di un’esperienza di alta qualità, senza trascurare nemmeno un dettaglio!

In conclusione, vi consigliamo di guardare il resto delle offerte disponibili sullo store Amazon, per rimanere aggiornati, ma vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Le migliori offerte dell’Early Black Friday Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!