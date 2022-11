ATTENZIONE Con la pubblicazione del seguente articolo Tom’s Hardware vi invita ad un consumo sicuro e coscienzioso dell’alcol, invitandovi a non perdervi nell’abuso. La seguente offerta è inoltre da intendersi esclusivamente ad uso e consumo di acquirenti maggiorenni. Tom’s Hardware declina ogni responsabilità qualora la proposta venisse utilizzata per favorire l’acquisto ed il consumo di bevande alcoliche da parte di persone al di sotto dei 18 anni. Bevi responsabilmente.

Chiudiamo questo lunedì all’insegna delle offerte di questo Black Friday 2022 di Amazon, segnalandovi un’offerta che, ne siamo certi, farà la felicità di quanti sono alla ricerca di occasioni di tutto rispetto per risparmiare qualcosa sul carrello della spesa, specie in vista del periodo natalizio quando, come da consuetudine per il nostro paese, prevede grandi spese, sia per quanto riguarda i regali che il cibo e le bevande.

E così, visto il periodo di forti rincari che stiamo vivendo, abbiamo pensato potesse tornarvi utile questa tornata promozionale Amazon, con cui arricchiamo la nostra già ampia rassegna stampa dedicata agli sconti, e relativa a molte e diverse bevande alcoliche, come birre, vini, distillati vari, ma anche prosecchi ed altre bollicine. Tutti prodotti che, insomma, possono tornarvi utili sia per le feste di fine anno, a tavola con amici e parenti, sia per confezionare un regalo lussuoso e di spessore.

La proposta, del resto, non solo è ampia e variegata, ma riguarda anche prodotti scontati fino al 40% che, considerato l’andazzo dell’economia nazionale, e soprattutto l’aumento medio del costo della spesa, può facilmente tornarvi utile per risparmiare qualche soldo.

Un piccolo ma pregevole esempio di quello che potrebbe essere un bell’articolo da regalare, o da regalarsi, è questo piccolo ma accattivante, box regalo proposto dalla nostrana Malfy, e inerente il suo ottimo campionario di gin! Un set regalo sfizioso e colorato, che spesso finisce esauritissimo nel corso dell’anno, complice anche il suo prezzo di partenza, comunque interessante, visto il costo di appena 34,90€.

Ebbene, con questa promozione Amazon, potrete portarvi a casa questo set regalo al prezzo imperdibile di appena 19,99€, con uno sconto applicato del 43%, che non è affatto male considerando la qualità dell’articolo in questione.

Il box, infatti, oltre al gin classico, dal sapore tradizionale, e distillato da bacche di ginepro toscano, si propone anche con 3 distillati dal sapore fruttato, aromatizzati al limone, all’arancia e al pompelmo. Si tratta, dunque, di distillati infusi con gli agrumi più tipici del nostro paese e, in particolare, della zona della costiera amalfitana, da cui, appunto, il nome dell’etichetta “Malfy”.

Ogni bottiglietta è da 50 ml, sufficienti per la preparazione di un gin tonic, ed offrendovi così la possibilità di degustare i gin Malfy in ogni variante. Splendidamente confezionato, questo set è anche l’ideale come regalo, che può risultare gradito tanto a chi ha una certa dimestichezza con questo particolare distillato, sia per quanti sono alle prime armi, e vogliono scoprirne il sapore e le varianti.

