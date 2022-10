Amate lo sport e la tecnologia? A fare al caso vostro è allora l’ottima offerta di Unieuro, che in abbinata con l’acquisto di un prodotto Google tra una serie di articoli selezionati, propone in regalo un mese di abbonamento a DAZN, la piattaforma che permette tra le altre cose di vedere in diretta streaming anche l’intero campionato italiano di calcio della Serie A. Non male, vero?

Per poter usufruire di tale offerta e ricevere così un mese di abbonamento DAZN gratuito potrete acquistare un prodotto a scelta tra il Chromecast 4K con Google TV, un Chromecast tradizionale oppure un Google Nest Hub di seconda generazione. Insomma, di modi per poter prendere al volo questa offerta e godersi un mese di abbonamento gratuito a DAZN ce ne sono parecchi. Basta infatti solo acquistare il proprio dispositivo preferito su Unieuro per ricevere il codice per sbloccare l’abbonamento via mail e poter così godersi in regalo il miglior sport comodamente a casa propria e in diretta.

