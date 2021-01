Voidu: videogame in sconto a partire da 2€!

Il bello del mercato dei videogiochi è che esistono numerosi store digitali in grado di permetterci di risparmiare svariate decine di euro. Tra di essi possiamo sicuramente trovare anche Voidu, che ha recentemente deciso di mettere in forte offerta una bella fetta del proprio catalogo, con numerosi giochi in sconto a partire da soli 2€!

Tra i videogiochi in offerta possiamo trovare opere di primissimo piano come quel capolavoro di Red Dead Redemption 2 e l’enorme Monster Hunter World Iceborne. Due titoli maestosi, acquistabili ora con un forte sconto su Voidu. Per i nostalgici è poi l’intramontabile Mega Man a essere disponibile a un prezzo d’eccezione. Non mancano infine ovviamente neanche i titoli sportivi, con FIFA 21 e NBA 2K21 che sono acquistabili a rispettivamente 29,60€, con oltre 50 euro di sconto, e 19,80€, ossia ben 40€ in meno rispetto al prezzo di listino. Non male, no?

Se siete interessati a qualche offerta in particolare, o se volete invece solo dare un’occhiata completa ai giochi in forte sconto su Voidu, potete trovare la lista completa delle offerte seguendo comodamente il link qui sotto.

» Clicca qui per tutti i giochi in sconto su Voidu «

