VPN a meno di 2€ al mese con l’offerta di Natale di SurfShark

Archiviata la pratica del Black Friday e dell’annesso Cyber Monday, che tanto bene ha fatto per il mondo delle offerte anche nel campo delle VPN, ecco che alcuni dei principali attori del settore sembrano essersi già risvegliati tant’è che, appena ieri, vi avevamo parlato della nuova promozione di NordVPN e della sua ottima offerta con il 68% di sconto. Ebbene non è finita!

Con oggi, infatti, torniamo a parlare anche di Surfshark che, in vista del Natale, ha deciso di prolungare la sua eccezionale promozione che vi permetterà, grazie ad uno sconto dell’83%, di iscrivervi al suo servizio VPN a soli 1,83€ al mese, qualora decidiate di sottoscrivere il piano da 24 mesi. Stiamo parlando di meno di 2 euro al mese, per quella che è una delle migliori VPN sul campo che, non paga di proporsi con un prezzo assurdamente basso, ha poi deciso di rincarare la dose regalandovi anche 3 mesi aggiuntivi di servizio!

Azienda con una grande attenzione per la sicurezza, Surfshark offre protocolli OpenVPN UDP e TCP, protocolli di sicurezza IKEv2, crittografia AES-256 e un comodo kill switch per impedire la perdita di dati allo stop della connessione. Basato su server DNS privato e una doppia VPN, il servizio VPN di Surfshark garantisce anonimato assoluto, in quella che è un’efficiente ed apprezzata politica di non conservazione dei dati degli utenti che, in questo modo, non richiederà altro che un indirizzo mail e i dati di fatturazione per l’iscrizione.

Stiamo parlando di una VPN eccellente, la cui promozione rappresenta certamente una delle migliori offerte di questo periodo (se non proprio di questa chiusura d’anno). Con il suo sconto dell’83%, infatti, Surfshark vi costerà appena 49,53€ per 2 anni, con un prezzo mensile che scende dai precedenti 10,73€ a soli1,83€ al mese!

Un affare senza mezze misure, ottimo sia per i più esperti del mondo delle connessioni protette, sia per i novizi, che in Surfshark troveranno un’interfaccia leggera e particolarmente user friendly, che non necessità particolari abilità o competenze nel settaggio di base e con cui poter subito cominciare la propria navigazione sicura. Surfshark è infatti pratica, veloce e, soprattutto, davvero molto abbordabile, specie considerando che si tratta di uno dei pochissimi abbonamento VPN senza limite di dispositivi connessi e con la possibilità di disdire l’abbonamento entro un tempo massimo di ben 30 giorni!

