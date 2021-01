VyprVPN: acquista 2 anni di abbonamento, ne ricevi un terzo in regalo!

Come saprete, sono diversi giorni che vi stiamo proponendo quelle che sono le nuove offerte del mondo delle VPN, ed eravamo sinceramente convinti che fosse difficile fare meglio di quanto già non avessero fatto importanti attori del settore come ExpressVPN, NordVPN o Surfshark che, proprio in occasione di questo inizio del 2021, si sta proponendo con uno sconto pari all’81% sul abbonamento da 24 mesi. Ebbene, ci sbagliavamo!

VyprVPN, infatti, ci ha appena sorpreso con una straordinaria offerta grazie alla quale potrete sottoscrivere un abbonamento da 2 anni ad un prezzo davvero molto conveniente. Ma se fosse solo questo non ci sarebbe da sorprendersi, visto che il provider si spende spesso in promozioni non dissimili. Il punto è che abbonandosi per 2 anni, VyprVPN vi regalerà anche un terzo anno, a titolo completamente gratuito! La risultante? 36 mesi di abbonamento per un costo mensile di 1,66 dollari, per un totale di soli 60 dollari per 3 anni di servizio!

Un prezzo davvero incredibile, con uno sconto applicato addirittura pari all’87%, ed un risparmio pari a 460 dollari! Sostanzialmente, se cercavate la promozione giusta per sottoscrivere un abbonamento VPN e navigare un assoluta serenità e sicurezza, allora quella di VyprVPN è probabilmente la migliore occasione di questo primo mese del 2021, oltre ad essere – almeno a memoria del nostro team – una delle offerte più convenienti degli ultimi 12 mesi, soprattutto in virtù del cambio euro/dollaro che, almeno al momento, è ancora a nostro vantaggio, portando quei 1,66$ ad appena 1,37€!

Una proposta da non sottovalutare, specie considerando l’affidabilità e le performance di VyprVPN che, grazie ai suoi DNS ed ai protocolli proprietari Cameleon, ha guadagnato iscritti e fiducia in buona parte del mondo, potendo – per altro – vantare all’attivo dei server in 70 aree geografiche differenti, tutti contraddistinti da una buona velocità di download.

Complice la politica zero log dell’azienda, VyprVPN è insomma una VPN da tenere assolutamente in considerazione, specie qualora siate alla ricerca di un abbonamento che – almeno al momento – non ha termini di paragone dal punto di vista del risparmio, soprattutto in virtù della formula “soddisfatti o rimborsati” che, fino a 30 giorni dall’inizio dell’abbonamento, vi permetterà di ottenere la restituzione del prezzo dell’abbonamento. Prezzo basso, buona velocità, grande sicurezza e attenzione per a privacy: vi servono altre scuse per abbonarvi?

» Clicca qui per approfittare dell’offerta di VyprVPN «

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!