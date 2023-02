Se siete alla ricerca di un’occasione più unica che rara per acquistare un’ottima tavoletta grafica, a prescindere che siate esperti o alle prime armi, allora occhio a questa offerta Amazon, perché vi permetterà di acquistare la ottima Wacom One ad un prezzo davvero ottimo, scontato 30%!

Stiamo parlando di un prodotto davvero versatile, leggero e portatile, venduto a soli 284,90€, contro i 409,90€ del prezzo originale! Un affare senza remore, che vi farà risparmiare la bellezza di 125 euro, che non sono affatto pochi, specie considerando il prodotto in sè!

La Wacom One, infatti, è una tavoletta grafica completa e versatile, ideale tanto per chi è alle prime armi nel campo della grafica e/o del disegno, tanto per i professionisti che, con questa offerta Amazon potranno portarsi a casa un prodotto davvero ottimo, per altro ad un prezzo più che conveniente.

Caratterizzata da un display ampio e luminoso da 13,3″ Full HD, con spazio di colore NTSC, Wacom One include diversi software creativi, come Adobe Premiere Rush, Clip Studio Paint Pro o Bamboo Paper, ad uso e consumo di chi ha tanto la passione per il disegno libero, quanto per la progettazione e il design. Questo, inoltre, la rende davvero smart da utilizzare, in quanto basterà anche solo collegarla ad uno smartphone Android per poter lavorare subito, magari anche in situazioni di mobilità.

Al netto di questo, parliamo di un prodotto dalle ottime caratteristiche tecniche e dall’eccellente qualità costruttiva, come ormai l’azienda ci ha abituato da tempo, diventando così leader del mercato. In tal senso, ad esempio, Wacom One offre una sensazione di scrittura naturale e piacevole, grazie soprattutto alla sua penna con ben 4.096 livelli di pressione, che permette, in combutta con l’ottima sensibilità dello schermo, di offrire un’esperienza di scrittura libera e senza intoppi, al pari di quella che può essere la normale esperienza di una penna o di una matita sulla carta.

Compatibile con sistemi Windows dal 7 in poi, e con Mac OS 10.13 e versioni successive, Wacom One dispone di una porta HDM, di una porta USB di tipo A e dispone, ovviamente, di una connessione internet wireless, attraverso la quale è possibile tenere aggiornato il software interno e relativi driver.

Ciò detto, non ci ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito il vostro acquisto, così che possiate accaparrarvi questa splendida tavoletta grafica prima che essa vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

