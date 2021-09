WarioWare Get It Together!: dove acquistarlo al miglior prezzo

Il prossimo 10 settembre arriverà sul mercato quella che è la prima esclusiva di peso Nintendo di questo periodo post vacanze. Stiamo ovviamente parlando dell’irriverente e irresistibile WarioWare Get It Together!, l’ultimo episodio della celebre saga dedicata al particolare personaggio dell’universo di Mario. Un appuntamento imperdibile per molti appassionati, che possono fin da ora assicurarsi una copia di WarioWare Get It Together! al lancio a quello che è il miglior prezzo disponibile sul mercato.

WarioWare Get It Together! promette di essere un gioco particolarmente intrigante per i fan della serie e non solo. Al suo interno saranno infatti presenti ben più di 200 differenti minigiochi da affrontare sia in solitaria che in compagnia di un amico. Un ricco pacchetto con cui passare tante ore di gioco, che può già da ora essere prenotato sul mercato a quello che è il miglior prezzo.

Se siete interessati a fare vostro WarioWare Get It Together! fin dalla data di lancio, che ricordiamo essere il prossimo 10 settembre, al miglior prezzo disponibile, il nostro consiglio è quello di prenotarlo fin da ora, in modo da assicurarsene una copia al day one a un ottimo prezzo. Siete pronti a divertirvi in compagnia dei vostri amici con Wario?

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!