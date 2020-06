Watch Dogs Legion: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

Una delle saghe più riuscite di questa generazione è sicuramente quella di Watch Dogs, con la serie di Ubisoft che è riuscita ad imporsi nel panorama videoludico come un free-roaming di tutto rispetto, capace nonostante qualche sbavatura di competere con i mostri sacri del genere. Il terzo attesissimo capitolo della serie, Watch Dogs Legion, promette con le sue innovative meccaniche di portare il tutto ad un livello successivo e di innalzare ulteriormente l’asticella qualitativa della saga. Sembrano quindi esserci tutte le carte in regola per un grandissimo titolo e, sebbene non sia stata ancora rilasciata la data ufficiale di lancio dell’opera, è già possibile prenotare Watch Dogs Legion ad un prezzo decisamente interessante.

Un titolo dalla portata di Watch Dogs Legion non poteva poi ovviamente non avere numerose edizioni personalizzate, permettendo così ai numerosissimi fan della saga di scegliere con grande libertà un pacchetto in base ai suoi diversi contenuti. Prenotando Watch Dogs Legion presso alcuni rivenditori, come ad esempio Amazon e GameStop, è poi possibile ottenere come bonus pre-ordine il Golden King Pack, contente una skin dorata per le armi e le auto e la bellissima Uneasy Lies Mask.

Standard Edition

L’edizione entry level, ossia quella contente il gioco base e poco altro. Si tratta ovviamente del modo più economico per giocare a Watch Dogs Legion e sebbene non sia dotata di tutti i contenuti aggiuntivi delle altre versioni si tratta comunque di un’edizione in grado di offrire veramente tanto dal punto di vista ludico.

Limited Edition – Resistance Edition

Nel periodo di lancio Amazon propone in esclusiva una variante della Standard Edition, conosciuta come Limited Edition, contente oltre al gioco base anche il pacchetto di contenuti digitali aggiuntivi conosciuto con il nome di Pachetto Dissidente Londinese. Lo stesso vale anche per Gamestop, con il noto store che propone invece sempre in esclusiva la Resistance Edition, contenente anch’essa dei contenuti aggiuntivi digitali in aggiunta rispetto alla Standard Edition di Watch Dogs Legion.

Gold Edition

La Gold Edition è molto probabilmente l’edizione perfetta per tutti gli appassionati del titolo, visto che include oltre a Watch Dogs Legion anche il Season Pass dell’attesissimo gioco di Ubisoft. Con tale edizione, quindi, sarà possibile assicurarsi fin dall’inizio ogni contenuto aggiuntivo rilasciato per il terzo capitolo della celebre saga che verrà rilasciato nel corso dei mesi successivi al lancio dell’opera.

Ultimate Edition

La versione definitiva per tutti coloro che desiderano avere ogni singolo contenuto di Watch Dogs Legion: l’Ultimate Edition contiene infatti il gioco base, il Season Pass e, inoltre, il pacchetto Giungla Urbana, tre maschere e quattro settimane di status VIP. Ah, a rendere il tutto ancor più allettante è l‘accesso anticipato al gioco di ben tre giorni rispetto al lancio ufficiale. Anche in questo caso si tratta di un’esclusiva GameStop.

Collector’s Edition

Un titolo dalla portata di Watch Dogs Legion non poteva esimersi dall’avere anche una Collector’s Edition dedicata, con tale edizione che è un tripudio di contenuti fisici e digitali per gli appassionati della saga. Replica luminosa da 38 cm della Corona DedSec, un set di adesivi, un poster e tutto quanto precedentemente incluso nelle edizioni viste prima: se volete il massimo la Collector’s Edition di Watch Dogs Legion è la scelta giusta per voi.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!