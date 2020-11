Watch Dogs Legion: super sconto su Amazon per la settimana Black Friday!

Il Black Friday 2020 è quasi tra noi: già oggi, però, sono disponibili tante nuove offerte su molteplici siti di e-commerce. Ci sono infatti molteplici videogiochi a prezzi davvero imperdibili su Amazon Italia, sia per PS4 che per Xbox One. Tra i molteplici, però, spicca per certo Watch Dogs Legion, disponibile da circa un mese e già in sconto per la settimana del Black Friday 2020. Non mancano comunque altri titoli, come l’apprezzatissimo Star Wars Jedi Fallen Order e l’ottimo One Piece Pirate Warriors 4.

È innegabile, però, che l’offerta più interessante per tutti sarà proprio il gioco di Ubisoft. Watch Dogs Legion, vi ricordiamo, è il terzo capitolo della saga dello sviluppatore d’Oltralpe. In questa avventura dovremo lanciarci per le strade di una Londra post-Brexit dove tutto è andato per il verso sbagliato. Una serie di attentati destabilizzano la capitale inglese e la colpa viene addossata al DedSec, il collettivo di hacker noto ai fan già dai precedenti capitoli.

Il DedSec è però innocente e sarà nostro compito risolvere la situazione. Ad aiutarci, questa volta, non troveremo un singolo personaggio, ma l’intera popolazione: ogni civile, infatti, può essere reclutato. Questo ci permette di creare un team di specialistici, ognuno dotato di punti di forza e punti di debolezza che lo renderanno perfetto per specifiche situazioni. Grazie all’offerta a prezzo speciale della settimana del Black Friday 2020, possiamo quindi recuperare il gioco in grande sconto.

Precisamente, possiamo comprare Watch Dogs nelle seguenti versioni:

Avete quindi l'imbarazzo della scelta sulla versione da acquistare per uno dei giochi open world più attesi dell'anno.

