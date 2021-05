Webcam, SSD e altri prodotti hi-tech in sconto su Monclick!

Dopo aver dato uno sguardo alle migliori offerte giornaliere di Amazon, eBay e Mediaworld, vi segnaliamo una nuova ed interessante iniziativa, questo volta promossa dal noto portale Monclick dove, come vedrete, potrete acquistare tantissimi prodotti hi-tech come stampanti, router, webcam, con prezzi tagliati fino al 50%! La promozione, al netto di eventuali rettifiche, terminerà il prossimo 31 maggio.

Come di consueto per il portale, la lista dei prodotti promozionati è particolarmente lunga e variegata ma, tra le varie offerte disponibili, vi segnaliamo quella dedicata alla Webcam Logitech C930E, disponibile ora a 117,99€ anziché 169,90€, a seguito di un sonoro sconto del 31% dal prezzo consigliato della casa produttrice. Si tratta di un articolo adatto all’ambito professionale, in particolare consente di partecipare alle riunioni video con una qualità eccellente, 1080p a 30 fps. Grazie alla tecnologia RightLight 2 e all’obiettivo di elevata precisione, questa videocamera consente di registrare immagini con una qualità ottimale, senza sfocature anche con lo zoom.

Logitech C930E, inoltre, include due microfoni omnidirezionali integrati, che assicurano un audio in entrata con la massima chiarezza fino a un metro di distanza, motivo per cui le conversazioni saranno chiare, in qualsiasi circostanza. Per la sicurezza dell’ufficio e della propria abitazione, questo articolo include anche un copri-obiettivo ribaltabile per proteggere l’obiettivo. Infine, con l’applicazione dedicata (disponibile sia su Windows che su Mac) è possibile personalizzare le impostazioni come panoramica, zoom e controlli dell’immagine.

Insomma, un prodotto del genere saprà sicuramente aumentare la produttività in smart-working.

