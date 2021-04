Weekend MediaWorld: MacBook Pro 16 venduto ad un prezzo shock!

Nonostante il weekend non sia ancora arrivato, Mediaworld ha deciso di modificare la sua iniziativa di offerte giornaliere trasformandola in un’opportunità valevole per tutto l’arco di questo weekend, già a partire da oggi. In questa occasione, dunque, il portale vi permetterà di scegliere uno dei tanti prodotti in offerta con più calma, anche perché la selezione coinvolge numerosi articoli popolari, che vi faranno venire l’imbarazzo della scelta.

Uno delle offerte più interessanti, è certamente quella dedicata al MacBook Pro 16, disponibile sia in variante da 512GB che 1TB. Quella proposta da noi è la prima, venduta a 2.396,00€ invece di 2.799,00€, una decurtazione di prezzo ottima per un prodotto Apple che, come sappiamo, tende a mantenere il suo valore per molti anni.

Come saprete, il MacBook Pro 16 è il notebook più potente mai creato dall’azienda di Cupertino, nonché uno dei punti di riferimento per chi vuole un notebook elegante e raffinato. A tal proposito, la soluzione di Apple è così all’avanguardia da spingere numerosi altri produttori a prendere spunto dal suo design minimalista, capace di attrarre l’interesse degli appassionati e non solo. Le cose diventano ancora più interessanti nel momento in cui lo si mette in funzione, grazie soprattutto all’incredibile qualità del display da 16 pollici che, con una risoluzione di ben 3072 x 1920 pixel, è in grado di offrire definizione e colori ai vertici della categoria.

Inoltre, spostandosi tra un’applicazione e l’altra, si percepisce subito che il MacBook Pro 16 è scattante e fluido, il che non può essere diversamente dato che viene dotato di componenti all’avanguardia, ottimizzati per funzionare al meglio con gli standard dell’azienda. Il modello proposto da Mediaworld monta un processore Intel Core i7 abbinato a 16GB di RAM e SSD da 512GB, nonché da un reparto grafico che si affida alla Radeon Pro 5300M, perfetta per usare programmi come Adobe Photoshop e Autodesk.

MediaWorld, quindi, vi da la possibilità di acquistare i prodotti più ambiti ad un ottimo prezzo. Ovviamente, l’offerta non include solo notebook come il MacBook Pro 16 ma anche smart tv, smartphone ed elettrodomestici, motivo per cui suggeriamo di visitare la pagina dedicata, sebbene in calce troverete quelle che sono, a nostro giudizio, le migliori occasioni. Ciò detto, non dimenticate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

