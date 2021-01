Windows 10 PRO a soli 12 euro nelle nuove offerte CDKoffers

Anno nuovo PC nuovo. Forse non è un regola ferrea ma spesso accade che con l’inizio dell’anno molti vogliano farsi un PC nuovo, magari in attesa dei numerosi titoli videoludici che usciranno quest’anno e che saranno all’avanguardia grazie alle nuove schede video, o forse semplicemente perchè, vista la situazione COVID-19, ancora per molto tempo dovremo sottostare allo smartworking. Uno dei punti da risolvere, oltre ovviamente a quello dell’hardware da acquistare, riguarda la licenza di Windows.

CDKoffers corre in nostro aiuto grazie alla sue fantastiche offerte sia su Windows 10 che sui vari pacchetti di Office. Per pochi giorni infatti troverete la licenza di Windows 10 PRO OEM a poco più di 12 euro, un prezzo incredibile per un prodotto essenziale per il funzionamento del vostro computer e per avere la certezza di tutti gli aggiornamenti di funzionalità e sicurezza in maniera tempestiva. Per sfruttare questa occasione vi basterà utilizzare l’esclusivo codice TOM25 durante la procedura di acquisto.

N.B.: per sfruttare al meglio le offerte vi ricordiamo di utilizzare il codice TOM25 durante la procedura d’acquisto per ricevere un ulteriore sconto del 25% direttamente a carrello.

Offerte Windows 10 e Office di inizio anno

Come attivare il codice sconto

Per prima cosa, dopo aver effettuato l’accesso, recarsi sulla pagina del prodotto desiderato.

Una volta aggiunto al carrello (tasto Acquista Ora), prima di confermare l’ordine, dovrete inserire il codice TOM25 nella casella “Codice promozionale” e cliccare su “Applicare”.

A questo punto vedrete lo sconto applicato direttamente all’articolo nel carrello, e potrete procedere al pagamento.

