Windows 10 Pro su due PC a soli 18 euro grazie al coupon di CDKoffers

Oggi ritorna il nostro consueto appuntamento con le offerte proposte da CDKoffers, che come al solito supporta la nostra passione per i PC dando modo di risparmiare cifre più o meno importanti per quanto riguarda la parte software, indispensabile per l’assemblaggio di un nuovo PC.

In questa maniera chi si appresta ad assemblare una nuova macchina, avrà la possibilità di dedicare un budget maggiore alla componente hardware, o aggiungere qualche licenza in più che magari aveva escluso in un primo momento, visti i forti sconti proposti rispetto ai listini ufficiali.

Per raggiungere tale obbiettivo Tom’s Hardware Italia collabora con CDKoffers per offrire ai propri lettori un ulteriore sconto sull’acquisto delle licenze attraverso il suddetto sito che vi permetterà di risparmiare oltre il 90% rispetto ai listini ufficiali. In particolare oggi vi proponiamo l’acquisto di una licenza per 2 PC di Windows 10 Pro a soli 18 euro.

I lettori di Tom’s infatti godono di uno sconto aggiuntivo del 25% utilizzabile su una selezione di prodotti proposti da CDKoffers, grazie al codice TOM25. Tutto ciò che dovrete fare sarà effettuare il login su CDKoffers.com (anche tramite account Facebook o Google), aggiungere al carrello i prodotti desiderati ed in fase di acquisto prima del pagamento inserire il coupon nell’apposito spazio. In questa maniera oltre alla licenza che vi abbiano appena evidenziato, potrete accedere anche alle seguenti offerte:

Come al solito vi ricordiamo che si tratta di licenze originali, e di un metodo assolutamente legale che si limita a farvi risparmiare un bel po’ sull’acquisto dei software.

Come acquistare

Utilizzare lo sconto dedicato a Tom’s è molto semplice come indicato sopra. Tuttavia se doveste incontrare qualche difficoltà, vi invitiamo a seguire la guida proposta passo per passo ed ottenere così un risparmio ulteriore del 25% sui prezzi indicati sul sito.

Per prima cosa, dopo aver effettuato l’accesso, recarsi sulla pagina del prodotto desiderato.

Una volta aggiunto al carrello (tasto Acquista Ora), prima di confermare l’ordine, dovrete inserire il codice TOM25 nella casella “Codice promozionale” e cliccare su “Applicare”.

A questo punto vedrete lo sconto applicato direttamente all’articolo nel carrello, e potrete procedere al pagamento.