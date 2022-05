In questa guida vi parleremo nel dettaglio di cosa è il wok e quale potrete scegliere tra quelli sul mercato, in base alle vostre necessità. Probabilmente alcuni di noi non sanno che il wok, ormai più che utilizzato in ambito culinario anche in Italia, è una padella fonda con bordo svasato, tipica della cucina cinese ma utilizzata anche in Vietnam e in Giappone. Si tratta di uno dei tegami più versatili che potrete utilizzare nella vostra cucina, pensata per aiutarvi a preparare moltissime ricette diverse in modo rapido ed efficiente. Si può impiegare per molte funzioni diverse: saltare, friggere, rosolare e persino cuocere a vapore. Dunque, tutti buoni motivi per aggiungerla alle proprie padelle da cucina.

Il wok si differenzia da tutte le altre pentole proprio per la forma con una parete svasata e alta che si allarga partendo da un fondo piuttosto piccolo. Solitamente, per il massimo della comodità e della versatilità, può avere diverse tipologie di manico, partendo da uno unico e lungo, fino a due piccoli laterali di materiali differenti e di dimensioni variabili.

I modelli cinesi, più comuni sul mercato, hanno il fondo stondato, non piatto, e si usano su fornelli con piano cottura tradizionale e aperture circolari in cui posizionarlo. Questa tipologia di wok è ideale per la preparazione di svariate pietanze e per sfruttarla al meglio è fondamentale considerare la cottura dei singoli ingredienti e preparare tutto separatamente. In generale però, il grande segreto per una cottura ottimale è utilizzare pochissimo olio e mescolare spesso, portando il tutto sempre al centro della padella. Il fatto che sfruttare il wok vi permetta di evitare l’impiego di grosse quantità di olio, fa rientrare il rinomato utensile tra quelli adatti anche a una cucina salutare. Inoltre, la cottura al vapore e alla grigia, amplificano maggiormente le sue potenzialità di cottura e semplificano di molto il processo rispetto a un prodotto qualsiasi.

Grazie alle sue caratteristiche, potrete preparare ricette appetitose e con pochissimi grassi aggiunti passando dalla carne al pesce fino alle verdure, di cui conserverete le sostanze nutrienti più importanti. Anche la pulizia del wok è una caratteristica a favore dell’acquisto, pur essendo particolarmente legata alla tipologia di modello scelto. Se deciderete di acquistare un tegame con rivestimento antiaderente, non dovrete pulirlo con spugne abrasive ma morbide. Invece, per un wok realizzato con materiali non antiaderenti basterà riempirlo di acqua calda e lasciarlo in ammollo per 30 minuti prima di essere svuotato e lavato cono una spugna morbida.

Nella guida di oggi, vi parleremo di alcune delle padelle più valide che potrete trovare sul mercato e, una volta giunti alla conclusione, vi spiegheremo attentamente quali sono le caratteristiche da valutare al momento dell’acquisto.

I migliori wok

Wok Amazon Basics

Il wok AmazonBasics vi assicurerà la qualità dei cibi saltati in padella come al ristorante, ma con la comodità di essere in casa vostra. La padella è costruita in ottimo acciaio INOX, l’ideale per un prodotto da cucina pensato per durare a lungo, essendo spesso e di grado 304. Il wok firmato da Amazon vi offrirà risultati sempre affidabili e prestazioni di lunga durata, tenendo presente che per qualsiasi problema potrete fare riferimento all’assistenza della store, in men che non si dica. Non meno importante, il prodotto può essere rapidamente lavato in lavastoviglie, ma si consiglia di optare più frequentemente per il lavaggio a mano, in modo tale da proteggere adeguatamente il rivestimento antiaderente che la contraddistingue.

Wok Moneta Etnea

Questo wok è dotato di un corpo in alluminio forgiato di uno spessore importante, adatto per questo al contatto con tutti gli alimenti, anche quelli più facili da bruciare. Il rivestimento Artech Stone Ultra è antiaderente e quello esterno, in PTFE effetto pietra, è duraturo e anche estremamente particolare esteticamente. I manici di Etnea, sono realizzati in bakelite per un utilizzo sicuro e comodo durante la cottura di qualsiasi ingrediente, nonostante riteniamo che sia consigliabile utilizzare a prescindere delle presine, in caso di lunghe cotture. Si tratta di un articolo ideale per cotture veloci, uniformi e senza grassi aggiunti, estremamente resistente ai graffi e alle abrasioni.

Wok Lagostina Lavinia

Il wok Lagostina modello Lavinia è dotato di un rivestimento antiaderente multistrato di alta qualità a effetto marmorizzato, rinforzato con particelle minerali e sicuro per la salute e per l’ambiente grazie all’assenza totale di PFOA o piombo. Il fondo dei prodotti della linea Lavinia unisce l’elegante design a raggera alla qualità dell’acciaio inox, adatto a tutte le fonti di calore, compresa l’induzione. Il manico garantisce una presa confortevole grazie alla linea leggermente arrotondata e al rivestimento soft touch. Inoltre, il foro in fondo al manico permette di riporre la padella anche in mancanza di spazio, appendendola ad un gancio.

Wok Flavemotion

Questo wok in acciaio inossidabile è caratterizzato da un fondo piatto perfetto per un piano cottura a induzione. Erroneamente, molti credono che questo tipo di fondo sia fin troppo piccolo per la cottura corretta degli ingredienti, ma grazie allo spessore ampio delle pareti del wok, potrete cuocere qualsiasi cosa in modo efficiente e rapido evitando di bruciare il tutto grazie al bordo, pensato per rimanere drasticamente più fresco rispetto al resto del corpo. I rivetti in acciaio massiccio collegano il manico ausiliario e quello in legno al wok e garantiscono una tenuta corretta e confortevole in qualsiasi condizione. Inoltre, la forma ergonomica e la naturale ruvidità del legno garantiscono una presa stabile, impedendo alle vostre dita di scivolare.

Wok WMF Profi Resist

La linea di padelle Profi Resist combina i benefici dell’acciaio inossidabile con quelli dell’antiaderente. Il materiale multistrato è composto da acciaio cromato, alluminio e Cromargan. Inoltre, il rivestimento a nido d’ape del wok è protetto da una struttura in acciaio inossidabile e vi garantirà un’eccellente distribuzione del condimento. Si tratta di un prodotto da cucina perfetto per grigliare carne, pesce e verdure, oltre a essere adatto a tutti i piani di cottura incluso quello a induzione. Dunque, il wok WMF Profi Resist è versatile robusto e, non meno importante, è contraddistinto da una bellezza senza tempo, rafforzata dal sua aspetto estremamente lucido ed elegante. Ovviamente, è esistente agli acidi alimentari e tollera temperature fino a 250 °C!

Come scegliere un wok

Come abbiamo detto, il wok è una padella di origine cinese che negli ultimi anni è riuscita a trovare ampio spazio anche nelle cucine occidentali. Una caratteristica valida che rende il wok una padella così interessante e così utilizzata, è la sua capacità di cuocere in modo perfettamente uniforme e in breve tempo ogni pietanza. Grazie al wok potrete preparare facilmente quasi di tutto, dalle salse, fino ai fritti o ai ravioli al vapore. La sua enorme versatilità è indubbiamente uno dei punti forti di questo prodotto ed è anche una delle caratteristiche imprescindibili del tegame, a prescindere dal modello specifico, ma prima di acquistarlo cosa dovreste conoscere e considerare nel dettaglio? Le tipologie sono molte, per qualità, materiali, dimensioni e molto altro ancora, motivo per cui dovrete scegliere con attenzione il modello più adatto alle vostre necessità specifiche.

Ovviamente, come qualsiasi utensile per cucinare, ci sono delle caratteristiche che possono garantirvi l’ottima qualità del prodotto, a partire proprio dai materiali utilizzati per la realizzazione. Nel caso dei wok esistono davvero moltissimi materiali validi, pensati per durare nel tempo e per assicurarvi una cottura omogenea e generalmente i prezzi non sono neanche troppo elevati. Il prezzo base per acquistare una padella del genere varia da circa 20€-30€ per una standard, fino a superare i 100€ o addirittura i 200€ per i prodotti professionali e più particolari che potrete trovare sul mercato.

Un’altro fattore importante, un’ulteriore accortezza che può assicurarvi il giusto acquisto, è il produttore del wok. Ovviamente, le marche più conosciute e soprattutto quelle più affermate nel settore avranno un prezzo considerevolmente più elevato rispetto agli articoli di brand meno famosi. Ma, oltre a questi dettagli da considerare, quale sono le altre caratteristiche da considerare attentamente in fase di acquisto?

Tipologia

Materiali

Manici e coperchio

Corpo

Dimensioni

Accessori

Tipologia

Ovviamente, trattandosi di un prodotto versatile e particolarmente usato nella cucina mondiale, potrete trovarne varie tipologie sul mercato. Sono disponibili più categorie di questa padella, principalmente differenziate da forma, dimensioni, materiali e presenza di uno o più manici. La vera e propria struttura di alcuni wok vi permetterà di cucinare con maggiore facilità determinati cibi, rendendosi più maneggevoli in base al peso o alla dimensione dei manici per esempio. Ci teniamo a precisare che, a parte questo, la funzione delle padelle in questione resta praticamente invariata. Ma vediamo nel dettaglio quali sono le principali categorie di wok:

Cantonese : il modello cantonese è ben riconoscibile in quanto è caratterizzato da 2 manici di piccoli dimensioni e a forma di U, posti sui due lati della padella. Ovviamente, a causa della disposizione dei piccoli manici, non si tratta del prodotto più facile da sfruttare per saltare degli ingredienti o muoverli durante la cottura.

: il modello cantonese è ben riconoscibile in quanto è caratterizzato da 2 manici di piccoli dimensioni e a forma di U, posti sui due lati della padella. Ovviamente, a causa della disposizione dei piccoli manici, non si tratta del prodotto più facile da sfruttare per saltare degli ingredienti o muoverli durante la cottura. Mandarino: la tipologia mandarina è quella più comunemente utilizzata che potremmo quasi definire come la standard anche nelle nostre cucine. Grazie al corpo bombato e concavo, un manico lungo disposto su di un lato la sua struttura è indubbiamente più maneggevole, per questo vi permetterà di cucinare, cuocere, friggere con molta più facilità.

Materiali

I wok tradizionali sono realizzati in ghisa o ferro, materiali perfetti per condurre uniformemente il calore su tutta la superficie, robusti ed estremamente resistenti. Nonostante gli “standard”, le proposte sono sempre più numerose e differenti tra loro, per questo abbiamo deciso di elencarvi i materiali maggiormente utilizzati per manici e corpo.

Manici : questi elementi del wok possono essere realizzati in diversi materiali: in plastica, leggera ma sicuramente poco robusta e resistente al calore; in legno, piuttosto robusto e resistente; in acciaio, il materiale più solido e indubbiamente anche il più pesante tra tutti;

: questi elementi del wok possono essere realizzati in diversi materiali: in plastica, leggera ma sicuramente poco robusta e resistente al calore; in legno, piuttosto robusto e resistente; in acciaio, il materiale più solido e indubbiamente anche il più pesante tra tutti; Coperchio: i coperchi per queste teglie possono essere realizzati in diversi materiali, il più diffuso è l’acciaio, ma ce ne sono anche molti in vetro pyrex che permettono di osservare con attenzione la cottura degli ingredienti nel wok;

Corpo

Il corpo di questa tipologia di tegame può essere realizzato con diversi materiali tra cui l’acciaio al carbonio, che assicura una cottura rapida ed estremamente uniforme e che può anche essere utilizzato su un piano a induzione. In alternativa ci sono anche molti modelli di wok in acciaio inossidabile che, già dal suo aspetto, si mostra come un una delle versioni più durature e resistenti sul mercato. È molto meno poroso della ghisa e dell’acciaio al carbonio, quindi è anche esponenzialmente più facile da pulire alla fine dell’utilizzo.

D’altro canto, la ghisa ha diversi pro a suo favore, in primis è in grado di trattenere il calore molto più a lungo rispetto ad altri materiali utilizzati per le pentole. In più, dopo un utilizzo prolungato nel tempo acquisisce sempre più proprietà antiaderenti anziché perderle. Anche l’alluminio è un’altra opzione utilizzata per i wok, ma per un buon utilizzo dovete assicurarvi che lo spessore della sua parete sia di circa 5mm, in modo tale da assicurarvi una diffusione del calore effettivamente uniforme. Le alternative, minori ma comunque presenti, sono ben diversificate: teflon, molto antiaderente e super facile da pulire, oppure materiali effetto pietra che oltre a essere antiaderenti sono anche antigraffio.

Dimensioni

Ovviamente, oltre a struttura e materiali, non poteva mancare un’importante considerazione sulle dimensioni del prodotto che deciderete di acquistare. Si tratta di una delle caratteristiche da considerare durante la vostra scelta, in quanto il diametro della padella può variare di molto in base a quello di cui avete maggiormente bisogno. Solitamente, i wok con un diametro di circa 20cm sono perfetti per un massimo di due persone; se invece siete intenzionati a utilizzarlo per grandi pasti in famiglia o con gruppi di amici, le dimensioni da considerare sono di circa 30/35cm o addirittura di 40/50 per 8 o 10 persone alla vostra tavola.

Accessori

Ultima, ma non per importanza, la presenza di accessori per agevolare ulteriormente il vostro lavoro in cucina. Il wok, in molti casi, è accompagnato da alcuni prodotti utilissimi per il suo corretto funzionamento. Tra le possibili opzioni, c’è indubbiamente la griglia che è un accessorio indispensabile nel caos aveste necessità, o piacere, di cucinare piatti al vapore o comunque molti piatti tipici orientali. Tra i possibili e più comuni accessori, c’è anche l’anello di supporto ovvero un adattatore che impedirà al wok di muoversi in maniera instabile sul vostro piano cottura, garantendovi comodità e una cottura uniforme.