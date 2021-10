Xbox Controller Wireless Edizione Speciale 20th Anniversary disponibile, non lasciatevelo sfuggire

Come sapranno i più appassionati di Xbox e dei videogiochi in generale, quest’anno si festeggiano i primi vent’anni di vita delle console di Microsoft. Un evento sicuramente importante, per quello che è uno dei principali player del settore e che la nota azienda americana ha deciso di festeggiare lanciando un controller esclusivo in edizione limitata. Un vero e proprio pezzo da collezione, che arriverà sul mercato il prossimo 15 novembre ma che potete fin da ora assicurarvi a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

» Prenota ora Xbox Controller Wireless Edizione Speciale 20th Anniversary «

L”Xbox Controller Wireless Edizione Speciale 20th Anniversary si contraddistingue per una colorazione nera traslucida che mostra parte dei componenti del device e degli irresistibili tocchi di verde che portano alle origini di Xbox. Immancabile, poi, il logo dei 20 anni di Xbox, posizionato strategicamente sotto il pulsante A. Un prodotto veramente bello e unico, che potete ora assicurarvi al miglior prezzo sul mercato.

Se siete interessati a fare vostro l’Xbox Controller Wireless Edizione Speciale 20th Anniversary il nostro consiglio è quello di fare decisamente in fretta. Trattandosi di un pezzo da collezione prodotto per un evento del genere è infatti molto probabile che vada esaurito in fretta e sia poi complesso trovarlo a prezzi umani. Potete trovare l’Xbox Controller Wireless Edizione Speciale 20th Anniversary in preordine al miglior prezzo sul mercato seguendo comodamente il link qui sotto.

» Prenota ora Xbox Controller Wireless Edizione Speciale 20th Anniversary «

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!