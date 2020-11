Xbox: fino al 67% di sconto sui giochi Namco Bandai!

Se siete alla ricerca di qualche buon titolo da giocare a buon prezzo sulla vostra Xbox, a prescindere che sia una One, una Series X o una Series S, allora sarete felici di sapere che su Microsoft Store sono disponibili molti sconti dedicati ai titoli Namco Bandai, con occasioni che vi permetteranno di risparmiare fino al 67% su tantissimi ottimi videogame, come ad esempio il recente (ed apprezzatissimo), Dragon Ball Z: Kakarot che grazie alle offerte Xbox può essere vostro (in formato digitale ovviamente) a soli 27,99€!

Divertente, sfaccettato e propostosi come un’esperienza a metà tra un titolo di combattimento ed un gioco di ruolo open world, Dragon Ball Z: Kakarot è rimasto a lungo nelle nostre console, complice una grafica davvero molto piacevole ed un sistema di combattimento semplice ma appagante che, non a caso, ci aveva lasciati piacevolmente sorpresi anche in fase di recensione.

Propostosi come una delle migliori esperienze ludiche ambientate nel vasto universo di Dragon Ball, Dragon Ball Z: Kakarot era arrivato sul mercato al prezzo di 69,99€, pur ricevendo spesso alcune tornate in sconto già al lancio. Ebbene, oggi può essere vostro a soli 27,99€, ovvero con uno sconto applicato del 60%! Un prezzo eccezionale, per un titolo longevo, divertente e carico di tutto il carisma tipico dell’opera di Akira Toriyama. E siamo solo all’inizio! Perché sono molti i titoli Namco Bandai presenti in questa promozione tra cui Tekken 7, Dark Souls Remastered e Code Vein.

Tutti titoli eccezionali che, ribassati come sono nel prezzo, vi concederanno una grande chance di arricchire la vostra collezione di titoli, per ore ed ore di divertimento a prezzi bassissimi! Ovviamente i titoli in sconto sono molti altri, motivo per cui vi suggeriamo di consultare non solo la nostra selezione di prodotti, ma anche e soprattutto la pagina principale dedicata ai giochi in offerta, così che possiate acquistare i titoli che più vi piacciono. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono divertimento!

La nostra selezione di prodotti

