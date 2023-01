Una delle più grandi innovazioni degli ultimi anni in ambito videoludico non è una nuova console nè tantomeno un videogioco particolarmente riuscito, bensì un servizio in abbonamento. Xbox Game Pass, infatti, è riuscito in pochi anni a catturare l’interesse di innumerevoli giocatori, permettendo loro di divertirsi con tantissimi videogame, molti dei quali direttamente dal giorno di lancio, senza sborsare nulla se non il prezzo dell’abbonamento.

Un qualcosa di imprescindibile, insomma, che Instant Gaming consente ora di ottenere a un prezzo ancor più conveniente. Sul noto e affidabile store tre mesi di abbonamento a Xbox Game Pass sono infatti disponibili con ben il 38% di sconto. Un qualcosa da non farsi assolutamente scappare si si amano i videogiochi.

Con soli 23,99 euro rispetto ai praticamente 40 di listino è infatti ora possibile abbonarsi grazie a Instant Gaming per ben tre mesi a Xbox Game Pass e ottenere libero accesso a un’infinità di giochi. Tra di loro tutte le esclusive Xbox, come gli ottimi Forza Horizon 5, Halo Infinite e Gears 5, e anche tanti altri giochi, come il recente e irriverente High on Life. Insomma, che state aspettando per approfittare di questa grande offerta?

