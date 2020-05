Xbox Live Gold gratuito per 12 mesi con Fastweb Casa

Fastweb torna a proporre un’interessante promozione, particolarmente attraente per gli amanti dei videogiochi e non solo. Attivando l’offerta di rete fissa Fastweb Casa si avranno in regalo 12 mesi gratuiti di Xbox Live Gold. L’iniziativa è valida solo per coloro che procederanno all’attivazione online, tramite la pagina raggiungibile a questo link, e sarà valida fino al 31 maggio 2020.

L’offerta Fastweb Casa ha un costo mensile di 29,95 euro anziché 34,95 euro e include:

Navigazione Internet illimitata

Assistenza Clienti MyFastweb

Attivazione

Chiamate Illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali

Modem FASTGate

Xbox Live Gold (12 mesi)

Dopo aver attivato l’offerta, nell’Area Clienti MyFastweb si riceverà il codice di sconto entro 30 giorni dall’attivazione del servizio per usufruire dei 12 mesi gratuiti di Xbox Live Gold. È necessario ovviamente disporre di un account Microsoft.

Quanto alla velocità della rete, questa varia a seconda delle zone di copertura:

fino ad 1 Gigabit/s in download e fino a 200 Mbit/s in upload nelle aree coperte da Fibra FTTH

fino a ino a 100 o 200 Mbit/s in download e fino a 20 Mbit/s in upload nelle aree coperte dalla Fibra mista rame FTTN

fino a 20 Megabit/s in download e 1 Megabit/s in upload nelle aree coperte da ADSL rame Fastweb

Si tratta di un’offerta davvero ottima, specie per chi è alla ricerca di una linea veloce e performante, adatta soprattutto alle sessioni di gaming online a bassa latenza. Ovviamente si tratta di una promozione a tempo limitato, con scadenza il prossimo 31 maggio 2020, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di consultare subito i dettagli relativi all’offerta, e di sottoscrivere quanto prima il vostro piano di abbonamento! Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti vi ricordiamo che, qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram relativi alle offerte! I canali Telegram sono quattro, e sono rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

>> Clicca qui per sottoscrivere l’offerta Fastweb <<

