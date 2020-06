Xbox One X di Cyberpunk 2077 in sconto del 40%!

Se, come noi, siete in spasmodica attesa per l’arrivo di Cyberpunk 2077, allora sarete felici di sapere che la bellissima Xbox One X in edizione limitata, dedicata proprio al videogame di CD Projekt RED, è oggi in sconto ad un prezzo eccezionale, con un taglio sul prezzo pari al 40%!

Stiamo parlando di un’occasione unica per accaparrarsi quella che non solo è un’edizione per collezionisti che – quasi certamente – acquisterà un certo valore nel tempo, ma anche e soprattutto l’ultima edizione in assoluto che Microsoft rilascerà per la sua console, prima che essa lasci poi spazio alla prossima generazione hardware.

Come ricorderete, vi avevamo parlato di questa specifica edizione di Xbox One X tempo fa, figlia di una partnership tra Microsoft e CD Projekt RED, e che comprende anche l’arrivo sul mercato di un controller a tema, di uno stand per ricaricare le batterie del pad, un SSD della Seagate da 2TB e un headset wireless SteelSeries Arctis 1, il tutto – ovviamente – con colorazioni e stampe a tema Cyberpun 2077.

Arrivata sul mercato oggi, la Xbox One X di Cyberpunk 2077 dispone di un hard disk da 1 TB, e comprende sia un pad in edizione limitata e a tema, che un codice per riscattare la versione base del gioco quando questa sarà disponibile sullo store. La console, inoltre, verrà messa in commercio a tiratura imitata, con un limite di 47 mila unità in tutto il mondo! In sconto sia su Amazon che su Gamestop (ma è possibile che la promozione si possa estendere, nei prossimi giorni anche ad altri retailer), costerebbe ben 499,99€, scontati su entrambi gli store del 40% per un prezzo di soli 299,99€! Un vero e proprio affare che, ne siamo certi, porterà questa bellissima console ad esaurirsi molto preso, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di effettuare subito il vostro acquisto, così da non perdere l’occasione di acquistare a prezzo scontato una console per veri collezionisti.

