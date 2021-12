[IN AGGIORNAMENTO] Xbox Series X da disponibile ora da Mediaworld, pochi pezzi e senza fare la fila!!!

Siete in cerca di una console da mettere sotto l’albero? Allora non potete assolutamente lasciarvi scappare quest’occasione! Da Mediaworld, infatti, è ora disponibile in quantità limitatissime la desideratissima Xbox Series X, e la notizia grandiosa è che non occorre nemmeno fare la fila per acquistarla!

Si tratta di un’occasione davvero ottima per acquistare la nuova, e ricercatissima, console Microsoft, specie considerando quanto essa, a conti fatti, sia più difficile da reperire anche di PS5! Sono state rarissime, infatti, le occasioni in cui i vari store online si sono prodigati nel proporre Xbox Series X, rendendo l’acquisto della console quasi un’utopia, a differenza, invece, di Xbox Series S, che è ancora largamente disponibile dentro e fuori i negozi, ed è anzi spesso in sconto su Amazon!

La cosa sorprendente, inoltre, è che – come detto in apertura – è che Mediaworld non richiede, per l’acquisto odierno di Xbox Series X, alcuna coda virtuale! Vi basterà semplicemente visitare la pagina del prodotto per poterla mettere nel carrello ed effettuare l’acquisto, rendendo l’intera pratica veloce e priva di attese o stress anche se, ovviamente, questo significa che la console sarà anche prevedibilmente vittima di scalper e approfittatori vari e, per questo, non possiamo che suggerirvi di acquistarla immediatamente, prima che il piccolo stock di Mediaworld vada esaurito.

In ogni caso vi invitiamo a non scoraggiarvi, ed anzi vale la pena sottolineare che Mediaworld è, ad oggi, l’unica catena in circolazione a garantire non solo una spedizione immediata e veloce, ma anche e soprattutto vendite senza sovrapprezzo, e senza obbligo di bundle con altri prodotti il che, considerando l’ormai prolungato shortage di componenti causato dal COVID-19, ed i problemi relativi alla distribuzione del mondo console, non è assolutamente un fattore da sottovalutare.

