Se siete alla disperata ricerca di una console di nuova generazione ma, purtroppo, siete ancora in attesa della vostra occasione a causa del prolungato (ed ormai insostenibile) shortage di componenti hardware, che rende introvabili prodotti come PlayStation 5, allora fermatevi qui, perché questa potrebbe essere l’occasione che fa per voi!

Vi segnaliamo, infatti, che su eBay è attualmente disponibile, al prezzo più basso della rete, la splendida e compatta Xbox Series S di Microsoft, che grazie al portale può essere vostra ad appena 259,90€, contro gli originali 299,99€ necessari per l’acquisto.

Perché acquistare una Xbox Series S? Non solo perché parliamo di una console bellissima e compatta, ma anche e soprattutto perché si tratta di quella che è, senza dubbio, la console di nuova generazione più reperibile ed abbordabile nel prezzo, la cui spesa è di molto inferiore non solo alla concorrenza, ma anche alla più ricercata Series X.

Le differenze? Diremmo poche, visto che parliamo di una Xbox di nuova generazione in tutto e per tutto ma che, a differenza della “sorella maggiore” vanta dimensioni molto più piccole e compatte, in parte possibili grazie all’assenza di un lettore per i dischi. Series S, infatti, è una console “all digital”, i cui giochi possono essere acquistati solo ed esclusivamente tramite Microsoft Store anche se, va detto, tutto passa in secondo piano se si dispone di un abbonamento Xbox Game Pass, che per una cifra ridicola vi permetterà di giocare, ogni mese, almeno a 100 differenti giochi, compresi moltissimi titoli al day one, tutti inclusi nell’abbonamento e senza costi aggiuntivi!

Eccezionale per rapporto qualità/prezzo, Xbox Series S è una console splendida e funzionale, perfetta per chi cerca un’occasione per entrare nel mondo next gen ad un prezzo accessibile, senza contare che il design, come detto, è davvero azzeccato ed accattivante!

Bellissima da vedere, e con un’esperienza d’uso eccezionale, Xbox Series S è certamente uno degli affari del giorno su eBay, visto il prezzo bassissimo, anche rispetto alla concorrenza! I pezzi, però, sono davvero pochi e, per questo, vi consigliamo di completare subito il vostro acquisto, visitando quella che è la pagina dedicata alla promo prima che le scorte vadano esaurite, o il prezzo torni alle origini.

Oltre a ciò, vi suggeriamo anche di dare un’occhiata nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere informazioni relative alle prossime disponibilità delle varie console, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

