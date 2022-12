Volete una console da regalare o regalarvi a Natale senza spendere troppo? A fare al caso vostro è la performante e validissima Xbox Series S, che a circa metà del prezzo di PS5 e Xbox Series X permette di godersi tutte le ultime esperienze videoludiche. A rendere il tutto più interessante, e Xbox Series S perfetta per diventare un regalo di Natale, è poi il fatto che la piccola console di casa Microsoft è ora proposta con ben 50 euro di sconto, ossia a soli 249,99 euro. Non male, vero?

Oltre che proporre Xbox Series S a un ottimo prezzo, inoltre, Amazon consente anche di ottenerla in tempo per Natale. A differenza di altri rivenditori, Amazon è infatti in grado di offrire spedizioni veloci e sicure a tutti gli abbonati Amazon Prime, che potranno così godersi Xbox Series S e non solo a un prezzo super e con tempi di attesa ridotti.

Xbox Series S è, per chi non ne fosse a conoscenza, la versione senza lettore, e quindi compatibile esclusivamente con i titoli digitali, dell’ultima console di casa Microsoft. Nonostante sia tecnicamente meno performante di Xbox Series X, che costa infatti il doppio, Series S è comunque compatibile con tutti i giochi della sorella maggiore, risultando così una piattaforma di gioco dotata di un eccellente rapporto qualità prezzo. Farla propria con 50 euro di sconto, insomma, è un’offerta da non sottovalutare.

Oltre a quella che è la possibilità di acquistare in super offerta Xbox Series S per questo Natale, esistono anche molte altre offerte in circolazione. Per non perdervene neanche una vi rimandiamo ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte. In essi troverete informazioni sempre aggiornate su tutte le migliori offerte in corso sui vari store. Il tutto con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Seguendo comodamente il link qui sotto, invece, potete trovare l’ambita e piccola console Microsoft in grande offerta su Amazon, pronta per essere nelle vostre case prima di Natale.

