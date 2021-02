Xbox Series S e Switch Mario Edition disponibili su eBay!

Oltre alle fantastiche offerte che coinvolgono articoli di ogni genere di categoria, gli Imperdibili eBay di oggi includono un prodotto davvero speciale che riteniamo valga la pena segnalarvi, seppur non in offerta. Parliamo infatti della Xbox Series S, la quale al momento della nostra scrittura risulta disponibile al suo prezzo originale. Gli utenti più attenti avranno sicuramente notato come la suddetta console fosse già disponibile da qualche giorno, ma ad un prezzo gonfiato. Quindi, chiunque aspettava l’arrivo della disponibilità della console nex-gen di Microsoft, non può non farsi sfuggire questa occasione.

Fin dalla sua presentazione, la Xbox Series S è stata sotto ai riflettori sia della stampa specializzata sia dagli amanti di videogiochi, merito ovviamente delle sue caratteristiche e novità che porta al mondo videoludico. Più piccola del 60% rispetto alla sorella maggiore, il modello S vanta comunque prestazioni che non vi faranno rimpiangere di non aver scelto il modello più costoso. Certo, se puntate al 4K con frequenze di risposte altissime forse non è la console giusta, ma per tutti gli altri scopi saprà soddisfarvi appieno.

Vale la pena ricordare che all’interno vi è una GPU a 4 Tflops e un’architettura RDNA 2 personalizzata, oltre al processore Zen 2 con 8 core e 3,6 Ghz, anch’esso personalizzato e ottimizzato per questo specifico modello. Come non citare, inoltre, l’unità SSD NVME da 512GB, che è molto probabilmente il componente più rilevante che darà alla console quella velocità fulminea di cui tanto si è parlato.

A differenza del modello X, la Xbox Series S è solo digitale, questo non può che far piacere a coloro che acquistano i giochi dai vari store digitali, che potranno così avere una console compatta senza che il lettore del disco aumenti inutilmente le dimensioni del dispositivo. Insomma, un concentrato di velocità e prestazioni che punta tutto sul digitale, oltre a permettervi di utilizzare i giochi della precedente generazione grazie alla retrocompatibilità, per non parlare poi di Xbox Game Pass che, al costo di circa 10€ al mese, vi permetterà di giocare a centinaia di titoli senza comprarli, molti dei quali saranno disponibili anche al day one.

Oltre a Xbox Series S vi segnaliamo anche la disponibilità in numero molto limitato anche della versione speciale di Nitendo Switch dedicata a Super Mario, con la colorazione rossa e blu tipica del famosissimo idrailuco italiano. Anche in questo caso non si tratta di un’offerta ma potete comunque acquistarla a 319 euro.

Ovviamente, la disponibilità è limitata quindi è chiaro che dovrete affrettarvi nel comprarla, onde evitare ancora una volta di dover attendere un altro stock, che potrebbe tornare anche a distanza di mesi. Detto ciò, vi lasciamo in calce comunque alcune delle migliori offerte disponibili oggi sul portale, ma per scoprirle tutte consigliamo caldamente di visitare la pagina dedicata. Infine, non dimenticate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Buono shopping!

