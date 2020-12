Xbox Series S è tornata disponibile su Amazon! Affrettatevi

Nonostante la next gen sia cominciata da diverse settimane c’è chi non ha potuto accaparrarsi una PS5 o una Xbox Series X. Il 2020 non è stato sicuramente un anno semplice e questo ha influito anche sulle vendite delle due console di casa Sony e Microsoft. Queste risultano ancora essere “non disponibili” sul noto sito Amazon, ma in queste ore è tornata disponibile Xbox Series S.

Se volete acquistare la sorellina di Xbox Series X vi consigliamo di affrettarvi visto che non abbiamo idea di quanto possa durare la disponibilità. Su Amazon è presente inoltre che verrà consegnata prima di Natale, il che significa che sarebbe un regalo a dir poco perfetto per le vacanze invernali. Qui di seguito inoltre vi lasceremo anche dei link dedicati a tutti gli accessori dedicati.

Xbox Series S e Controller

Anche i controller sono quindi tornati disponibili su Amazon, in queste settimane infatti erano non acquistabili. Rimane assolutamente plausibile che Microsoft abbia inserito uno stock dedicato per le vacanze natalizie per tutti coloro che non hanno potuto permettersi una console next gen. Vi ricordiamo di farlo il più velocemente possibile anche perché Xbox Series S rimane tutt’oggi essere un validissimo compromesso per avvicinarsi alla nona generazione, sfruttando inoltre il magnifico servizio dell’azienda americana. Ovviamente stiamo parlando di Xbox Game Pass che proprio durante la notte ha pubblicato un trailer presentando Among Us, Yakuza Collection e Skyrim in arrivo prossimamente.

Ricordiamo infine che la consegna per Xbox Series S è prevista per domani, quindi vi ricordiamo ancora una volta di affrettarvi. In bocca al lupo a tutti coloro che riusciranno ad acquistarla!

Altre offerte Amazon

