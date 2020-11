Xbox Series X: acquistala ora con spedizione entro Natale su GameStop!

Il 10 novembre ha finalmente avuto inizio l’attesissima nona generazione di console, con Microsoft che ha dato il via alle danze con Xbox Series X e Xbox Series S. Due console tanto diverse quanto ugualmente interessanti, con la seconda che è dedicata a una fascia entry level, mentre Xbox Series X punta decisamente sulla forza bruta.

Come facilmente immaginabile, l’ultima piattaforma di gioco di Microsoft è presto andata in sold out. GameStop ha però fortunatamente deciso di venire in soccorso di tutti i giocatori rimasti senza Xbox Series X al lancio, garantendo a tutti coloro che la acquisteranno a breve la consegna della nuova ammiraglia di casa Microsoft entro Natale. Un’occasione, insomma, assolutamente da non perdere se siete dei videogiocatori sfegatati!

Xbox Series X, del resto, è una signora console, capace di offrire prestazioni incredibili in ogni situazione. Come racconta la nostra recensione, infatti: “è semplicemente un gioiello tecnologico, che unisce potenza, velocità e soprattutto retrocompatibilità, gettando le basi per imporsi con prepotenza come punto di riferimento hardware per lo sviluppo di tutti i futuri videogiochi next-gen.” Tra Quick Resume, Smart Delivery e, ovviamente, le scoppiettanti caratteristiche tecniche c’è veramente poco di cui lamentarsi. Una console da non perdere, che potrete avere a casa vostra entro Natale.

Se siete particolarmente desiderosi di mettere le mani il prima possibile su Xbox Series X, il nostro consiglio è quello di approfittare dell’offerta di GameStop e acquistare fin da ora la nuova console. Una nuova console sotto l’albero, del resto, non sarebbe per nulla male, vero?

» Clicca qui acquistare Xbox Series X su GameStop «

