Il mese di dicembre è ormai arrivato e, con esso, è iniziata la frenesia dei regali di Natale, con molte persone che stanno già impazzendo alla ricerca di quello che potrebbe essere il regalo perfetto da mettere sotto l’albero.

In tal senso, sappiamo che molti di voi potrebbero essere a caccia di una delle ultime console da gaming arrivate sul mercato e, anche se non c’è ancora traccia in giro di PS5 (salvo che acquistandola con sovrapprezzi mostruosi!), vi segnaliamo che da Comet è tornata disponibile la splendida Xbox Series X che, per altro, è persino scontata dallo store di circa una ventina d’euro!

Certo, non è lo sconto più interessante del mondo, ma si tratta comunque di un ribasso rispetto a quella che è la media del mercato (che tende invece a giocare al rialzo), senza contare che parliamo dell’acquisto si di uno store affidabile e certificato per un prodotto molto difficile da reperire.

Il prezzo di Comet? Parliamo di 479,00€ contro i 499,99€ del prezzo originale. Un affare sicuramente molto contenuto, ma che vi permetterà di mettere una Xbox Series X sotto l’albero, ben chiaro che l’invito è quello di acquistarla immediatamente, visto che non è possibile sapere a quanto ammontano le scorte a disposizione dello store.

Proprio in tal senso, si tratta di un’occasione da non lasciarsi scappare, specie perché, come saprete, sia questa console che la PS5 di Sony, stanno ancora soffrendo di quello che è il contraccolpo causato dal COVID-19, che ha causato enormi carenze nell’ambito della componentistica di alto livello, rendendo così le console di nuova generazione praticamente introvabili in gran parte del mondo.

Acquistare ora una Xbox Series X, significa, dunque, avere la garanzia di poterla mettere sotto l’albero, visto che è impossibile sapere se occasioni simili si ripresenteranno ancora, o comunque in tempo per il Natale di quest’anno! Inoltre, non va sottovalutato che, a livello generale, non PlayStation 5, ma proprio Xbox Series X si è dimostrata la console più difficile da reperire, con stock rari e poco consistenti, arrivati in questi due anni dal lancio, in periodi sempre inattesi, ed esauritisi nel giro di poche ore!

Insomma, giacché c’è disponibilità della console da Comet, e visto che questa è persino scontata (di poco, certo, ma almeno non è sovrapprezzata!), il nostro suggerimento è quello di acquistarla per metterla sotto l’albero, così da non rischiare di perdere un’occasione che, almeno sugli altri store, è stata rara a vedersi nel giro degli ultimi mesi.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Comet dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito la console, così che possiate metterla sotto l’albero senza il rischio di un esaurimento scorte!

