[IN AGGIORNAMENTO] Xbox Series X disponibile da Mediaworld a partire dalle 15:00!

Aggiornamento 14:45: coda di vendita aperta. 146 pezzi disponibili!

Mediaworld continua ad animare la settimana, almeno per quanto riguarda gli appassionati di gaming e, in particolare, quelli del mondo console! Vi segnaliamo infatti che, dopo gli ultimi 2 giorni dedicati alla splendida PlayStation 5, è oggi il turno di Xbox Series X, ricercatissima ammiraglia Microsoft che, come saprete, fa capolino davvero molto di rado tra le proposte dei vari store online.

Ancor più rara di PlayStation 5, Xbox Series X sarà oggi disponibile da Mediaworld, con una vendita in quantità limitata che partirà dalle 15:00, ma con le code che, presumibilmente, cominceranno a formarsi già da 30 o 40 minuti prima di tale orario. Non c’è che dire: si tratta di un’occasione da non perdere, specie considerando quello che è il perdurare della scarsezza di console causato dal prolungato shortage di componenti scatenato dal COVID-19 che, a quanto pare, avrà ripercussioni sul mercato fino al 2023!

Ciò detto, vi ricordiamo che, trattandosi di una vendita da parte di Mediaworld, occorrerà che siate iscritti al nuovo portale gaming della catena, senza il cui accesso non potrete accedere alla pagina d’acquisto, né completare la transazione dal carrello. Ecco perché, giacché tempo non ne manca, vi suggeriamo di approfittarne per recarvi sul portale, tramite queste coordinate, così da effettuare subito la vostra iscrizione (o il login, qualora siate già iscritti), per non incappare in problemi o rallentamenti al momento dell’apertura della coda online.

Detto questo, ci preme ricordarvi che pur accedendo alla coda di vendita, non vi sarà garantito l’acquisto della console. Gli stock sono infatti sempre molto inferiori rispetto alla domanda, ed è plausibile che pur restando in coda per un’ora, abbiate accesso al sito solo quando la console sarà già esauritissima. Utile, in questo senso, ricordarvi quali sono i fattori fondamentali che regolano la coda di acquisto:

la vostra posizione nella coda;

la possibilità che chi è prima di voi perda il proprio turno per qualche motivo;

il numero di pezzi messi a disposizione dalla catena.

Dunque, come capirete, code con tempi d’attesa di un’ora o più potrebbero significare che avrete scarsissime possibilità di accaparrarvi una console, anche se, al netto di questo, vi invitiamo comunque a non abbandonare la coda in quanto sono molte le segnalazioni da parte di utenti che, con pazienza, sono riusciti ad acquistare la console dopo un’ora di fila.

Ciò detto, nell’augurarvi di poter acquistare Xbox Series X, e con la promessa di aggiornamenti continui sullo stato della vendita di console, vi ricordiamo che se siete appassionati di gaming, e siete in possesso di una console Xbox o di un PC gaming, vale la pena sottoscrivere un abbonamento al servizio Xbox Game Pass Ultimate che, ad un prezzo ridicolo, vi permetterà ogni mese di giocare gratuitamente a centinaia di titoli sia vecchi che nuovi, ed il bello è che il primo mese potrete sottoscriverlo al costo simbolico di appena 1 euro! Un’occasione imperdibile, specie qualora riusciate ad acquistare la nuova console Microsoft e vogliate subito metterla alla prova!

A questo punto vi rimandiamo direttamente al link di vendita della console, garantendovi che terremo sotto costante controllo la situazione e provvederemo ad aggiornare questo articolo non appena ce ne sarà l'opportunità.

