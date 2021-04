Xbox Series X disponibile da Unieuro!

Aggiornamento ore 12:07: console esaurita!

Vi segnaliamo che l’ambitissima Xbox Series X di Microsoft è disponibile in quantità limitatissime da Unieuro! Si tratta di un’occasione davvero rarissima per acquistare la nuova e potente console di casa Redmond, specie considerando che – a differenza di PS5 – gli stock di Xbox Series X sembrano ancor più rari e rapidi ad esaurirsi!

Era infatti esattamente la fine di marzo quando avevamo rivisto la console Microsoft nuovamente su Amazon, salvo poi perderne le tracce su qualsiasi altro store! Ebbene, con la mossa odierna di Unieuro, a quanto pare alcuni fortunati avranno la possibilità di acquistare la console, ben chiaro che non possiamo darvi alcuna garanzia in merito alla quantità di pezzi disponibili.

Caratterizzata da un design squadrato ma bellissimo, Xbox Series X è, senza dubbi, la console più potente di questa generazione, potendo contare su ben 12 TFLOPs, e raggiungendo con facilità la risoluzione 4K con frame rate fino a 120 fps! Forte di un nuovo tipo di SSD sviluppato direttamente da Microsoft, dalla capienza di 1 TB, Xbox Series X promette caricamenti rapidissimi, performance da urlo, ed anche una futura line up che, anche considerando gli ultimi team acquisiti da Microsoft, sembrerebbe garantire un futuro più che roseo per qualunque giocatore!

Dotata di una retro compatibilità funzionale e a dir poco straordinaria, Xbox Series X può farsi forte anche dello spettacolare catalogo digitale offerto dall’abbonamento al servizio Xbox Game Pass Ultimate che, ad un prezzo mensile davvero ridicolo, vi permetterà di giocare gratuitamente a centinaia di titoli sia vecchi che nuovi!

Ciò detto, vi rimandiamo ancora una volta al link di acquisto diretto per poter mettere le mani su Xbox Series X ricordandovi, per altro, che la console è in vendita davvero molto raramente e che, a causa dell’ormai ben noto shortage di componenti causato dal COVID-19, tanto Xbox Series X quanto PlayStation 5 potrebbero soffrire di scorte limitate e una vendita a singhiozzo almeno fino alla fine del 2021 (se non oltre!). In questi termini, dunque, meglio acquistare subito la vostra Xbox Series X, specie considerando che trattandosi di una catena blasonata come Unieuro, non incorrerete in truffe o sovrapprezzi.

Ciò detto, nell’augurarvi di poter acquistare Xbox Series X, e con la promessa di aggiornamenti continui sullo stato della vendita di console, vi invitiamo, qualora vogliate massimizzare le possibilità di acquistare la console nell’immediato futuro, ad scrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte dove, oltre a segnalarvi prontamente la disponibilità delle varie console, vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buona fortuna!

