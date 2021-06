Xbox Series X: disponibile su Amazon in pochissimi pezzi!

Aggiornamento 10:24: console esaurita!

Grande sorpresa sulle pagine di Amazon questa mattina! Vi segnaliamo, infatti, che con grande sorpresa il portale ha reso disponibile, in uno stock certamente molto limitato, l’apprezzatissima Xbox Series X! Stiamo parlando di una console bellissima e molto potente che, per altro, risulta irreperibile forse ancor più di PlayStation 5, tanto da vederla sui vari store online ormai molto raramente!

Non abbiamo dubbi che si tratti di uno stock console davvero molto risicato e, per questo, il nostro suggerimento è quello di fondarvi subito ad acquistare la vostra Xbox Series X, anche perché dato il prolungarsi della gravosa situazione causata dal COVID-19 e dal conseguente shortage di componenti, porterà ad un prolungamento di questa fastidiosa “vendita mordi e fuggi” che riguarda il mercato console, con la possibilità che la situazione non si stabilizzi prima della fine del 2022!

Potente ed esteticamente accattivante, Xbox Series X vanta una potenza di calcolo di ben 12 TFLOPs, fregiandosi così del titolo di “console più potente sul mercato”! Capace di raggiungere con facilità la risoluzione 4K con frame rate fino a 120 fps, la nuova ammiraglia di casa Microsoft è anche equipaggiata con un nuovo tipo di SSD sviluppato direttamente da Redmond, la cui capienza di 1 TB è in grado di garantire non solo un buono spazio di archiviazione, ma anche caricamenti rapidissimi e un’esperienza di gioco come mai prima d’ora!

Dotata di un’ottima retrocompatibilità, Xbox Series X vanta anche le funzionalità di quello che è, senza alcun dubbio, uno dei migliori servizi di gaming in circolazione, ovvero l’ottimo Xbox Game Pass che, ad un prezzo mensile davvero ridicolo, vi permetterà di giocare gratuitamente a tantissimi di titoli sia vecchi che nuovi!

