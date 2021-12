Xbox Series X disponibile su Microsoft Store alle 19:00

La Xbox Series X è sicuramente il regalo più bello di questo Natale e sarete felici di sapere che la disponibilità della console è pronta a tornare. Infatti, Microsoft fa sapere che oggi 9 dicembre alle ore 19:00 sarà possibile acquistare la console più potente in assoluto direttamente su Microsoft Store.

Un’occasione che non poteva arrivare in un momento migliore dato che, come detto, siamo in pieno periodo di regali e cosa c’è di meglio se non regalare o regalarsi una delle console di ultima generazione? Tuttavia, come in tutte le occasioni simili, l’acquisto non sarà garantito a tutti, dal momento che lo stock potrebbe essere limitato e, di conseguenza, le console potrebbero esaurirsi in pochi minuti. Soltanto i più veloci quindi potranno avere l’onore di provare la potenza di Xbox Series X e trascorrere il periodo natalizio giocando ai numerosi titoli next-gen.

Il nostro consiglio, dunque, è quello di non prendere impegni perché questa potrebbe essere l’ultima occasione dell’anno per acquistare l’ambita Xbox Series X che, ricordiamo, è la console che vanta le migliori prestazioni e riuscirà a farvi giocare in modo fluido anche in 4K, grazie alle architetture RDNA 2 e Zen 2 di AMD. I vantaggi di Series X non si limitano soltanto alla potenza, bensì coinvolgono anche altri aspetti che faranno la gioia di tanti videogiocatori. A tal proposito, occorre citare lo Smart Delivery e il Game Pass, che riescono ad aumentare il valore della console, spingendo numerosi appassionati di gaming a scegliere la proposta di Microsoft piuttosto che quella di Sony.

Detto ciò, non ci resta che lasciarvi, anche perché mancano poche ore prima che il Microsoft Store apra ufficialmente le porte alla sua console di ultima generazione. Se avete ancora un po’ di tempo, però, vi consigliamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative alle prossime disponibilità console, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buona fortuna!

