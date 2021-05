Xbox Series X disponibile su Microsoft Store!

Aggiornamento ore 11:00: la console risulta esaurita!

Siete alla ricerca di una console next gen ma non siete riusciti ad accaparrarvi PS5 stamattina? Allora sarete felici di sapere che già da ieri sera, su Microsoft Store è tornata disponibile l’ottima Xbox Series X di Microsoft, e la cosa eccezionale è che la console è tutt’ora ancora acquistabile! Siamo certi che le scorte della console non siano infinite, certo, ma fino ad ora si tratta del più ampio stock di console Microsoft messo in commercio dal day one, tanto che le vendite stanno andando avanti – seppur a singhiozzi – sin da ieri sera!

“A singhiozzi” perché, a quanto pare, stando alle segnalazioni di alcuni di voi, sullo store imperversano alcuni piccoli bug che, talvolta, non rendono disponibile l’acquisto della console o, addirittura, non ne segnalano la vendita. Abbiamo però fatto alcune prove, e ci siamo confrontati anche con quanti ci hanno segnalato il problema e possiamo garantirvi – almeno al momento – che si tratta solo di bug minori dello store, e che basta un po’ di pazienza e qualche refresh delle pagine per riuscire, senza neanche troppi tentativi, ad acquistare la console!

Caratterizzata da un design squadrato ma bellissimo, Xbox Series X è, senza dubbi, la console più potente di questa generazione, potendo contare su ben 12 TFLOPs, e raggiungendo con facilità la risoluzione 4K con frame rate fino a 120 fps! Forte di un nuovo tipo di SSD sviluppato direttamente da Microsoft, dalla capienza di 1 TB, Xbox Series X promette caricamenti rapidissimi, performance da urlo, ed anche una futura line up che, anche considerando gli ultimi team acquisiti da Microsoft, sembrerebbe garantire un futuro più che roseo per qualunque giocatore!

Dotata di una retro compatibilità funzionale e a dir poco straordinaria, Xbox Series X può farsi forte anche dello spettacolare catalogo digitale offerto dall’abbonamento al servizio Xbox Game Pass Ultimate che, ad un prezzo mensile davvero ridicolo, vi permetterà di giocare gratuitamente a centinaia di titoli sia vecchi che nuovi!

Ciò detto, vi rimandiamo ancora una volta al link di acquisto diretto per poter mettere le mani su Xbox Series X ricordandovi, per altro, che la console è in vendita davvero molto raramente e che, a causa dell’ormai ben noto shortage di componenti causato dal COVID-19, tanto Xbox Series X quanto PlayStation 5 potrebbero soffrire di scorte limitate e una vendita a singhiozzo che potrebbe prolungarsi fino al 2022! Per questo, vi suggeriamo caldamente di acquistare subito la vostra Xbox Series X, specie considerando che avrete qui l’occasione di acquistarla direttamente dal Microsoft Store!

Ciò detto, nell’augurarvi di poter acquistare Xbox Series X, e con la promessa di aggiornamenti continui sullo stato della vendita di console, vi ricordiamo che se siete appassionati di gaming e siete a caccia di offerte e promozioni, su Amazon sono disponibili, fino alla fine di questa settimana, le eccezionali offerte della Amazon Gaming Week, con sconti davvero imperdibili su videogame, accessori, laptop e molto di più!

