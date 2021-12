Xbox Series X disponibile sullo store ufficiale Microsoft! Pagabile anche a rate!

Vi segnaliamo che, a partire della 17:00, ma come potrete immaginare solo per poco, avrete la possibilità di portare a casa una Xbox Series X direttamente sul sito Microsoft! Non sappiamo quante siano le unità a disposizione ma, data l’altissima richiesta che continua da circa un anno, siamo certi che solamente i più veloci tra voi saranno in grado di acquistare la console prima di Natale. Vi lasciamo, qui sotto, il link da cui accedere per non perdere nemmeno un minuto!

Portare a casa una delle nuove console next gen è tutto meno che facile, se non quasi impossibile, data l’enorme richiesta e la poca disponibilità di prodotti presenti sul mercato, considerando anche la mancanza di semiconduttori che continuerà ad affliggere il mercato tech nel corso degli anni. Per questo è necessario sfruttare gli ultimi drop di dicembre, prima di affacciarsi al 2022, nella speranza di avere più Xbox Series X a disposizione. Da questo pomeriggio, però, avrete la possibilità di tentare la fortuna. Come abbiamo già detto, però, non tutti riusciranno, soprattutto perché stiamo parlando di Xbox Series X, che al momento è ancora meno reperibile di PS5.

Inoltre, non meno importante, vi ricordiamo che tramite Microsoft non dovrete nemmeno aspettare in sala d’attesa o stare in coda, vi basterà aprire il link e, in pochi secondi, provare a comprare direttamente la console, ma non è finita qui! Se lo riterrete necessario, in fase di pagamento, potrete acquistarla anche a rate, a partire da €32,99/al mese! Una comodità da non sottovalutare assolutamente per effettuare, finalmente, l’upgrade di console tanto agognato.

In conclusione, non solo ci auguriamo che possiate portare a casa una splendida console Microsoft per questo Natale 2021, ma vi consigliamo assolutamente di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram per rimanere sempre aggiornati sulle offerte del momento; i canali sono rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi. Buono shopping e, ovviamente, buone feste!

