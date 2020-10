Xbox Series X e Xbox Series S: ecco dove acquistarle al miglior prezzo

Aggiornamento 7 ottobre 2020: Manca sempre meno al lancio di Xbox Series X e Xbox Series S, ecco dove acqusitarle al miglior prezzo!

Dopo una lunghissima attesa, Microsoft ha deciso di spiazzare tutti e annunciare a sorpresa prezzo e data di lancio dell’attesissima Xbox Series X. Un annuncio attesissimo dai fan di tutto il mondo, che non vedono l’ora di mettere le mani su una console che non sembra avere paura di niente e che grazie anche a titoli dal calibro di Halo Infinite e Fable 4 si prepara a sfidare ad armi pari la concorrenza.

La possente Xbox Series X uscirà quindi in modo ufficiale sul mercato il prossimo 10 novembre e sarà acquistabile a 499 euro. Nel caso in cui vogliate gettarvi nella next gen, ma senza spendere così tanto, Microsoft propone anche la leggermente meno potente ma comunque validissima Xbox Series S, disponibile sempre dal prossimo 10 novembre all’incredibile prezzo di 299 euro.

A render ancor più allettanti Xbox Series X e Xbox Series S è poi, oltre all’incredibile scheda tecnica che promette di farci balzare direttamente nella next grazie a caratteristiche inaudite per una console, è Xbox Game Pass. Il celebre servizio in abbonamento permette infatti non solo di giocare gratuitamente a una lunga serie di titoli e alle esclusive fin dal giorno di lancio, ma anche di usufruire in tutta libertà di Project X Cloud, il servizio di streaming di Microsoft.

Xbox Series X

Xbox Series X, che ricordiamo costerà 499 euro, è la console di punta per la prossima generazione di Microsoft, permettendo ai giocatori di puntare e raggiungere i 60 frame per secondo in 4K in moltissimi titoli. Xbox Series X è dotata di lettore bluray. Se volete il massimo questa è la scelta che fa per voi.

Xbox Series S

Se la vostra intenzione è quella di non spendere troppo o se siete interessati a giocare solo in digitale, Xbox Series S è una proposta che dovreste tenere in grande considerazione. Pensata per il gaming in Quad HD, Xbox Series S sarà venduta al prezzo di 299 euro, sarà compatibile con tutti i giochi di Xbox Series X e non avrà un lettore bluray.

