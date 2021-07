Xbox Series X: ecco quando ritornerà su Mediaworld

Come annunciato pochissimi giorni fa, oggi era prevista la disponibilità di Xbox Series X su Mediaworld ma, tramite una comunicazione a sorpresa, il portale fa sapere che, purtroppo, ha deciso di rinviare il tutto al mese di agosto. Un duro colpo per chi si era già preparato per acquistare la console e che, a questo punto, dovrà invece attendere il prossimo mese.

Il portale, per ora, non ha rilasciato informazioni più dettagliate relative al cambio di programma, ma è probabile che il cambio di rotta sia dovuto tanto ad uno stock limitatissimo, quanto alla risoluzione dei numerosi problemi tecnici che hanno afflitto il portale negli ultimi giorni, a causa della vendita di PS5. Se così fosse, riteniamo che quella di Mediaworld sia stata una scelta saggia, soprattutto se consideriamo che Xbox Series X sembra sia persino più rara di PS5.

Detto ciò, siamo convinti che Mediaworld si farà perdonare e che nella prossima occasione ci sarà uno stock che permetterà a tanti di voi di riuscire a comprare quella che è, come saprete, la console più potente in assoluto, come lo dimostrano i suoi 12 TFLOPs, una potenza di calcolo che si avvicina a quella di un PC da gaming di fascia alta. Non a caso, Xbox Series X è stata progettata per permettere ai videogiocatori più esigenti di riuscire a giocare non solo in 4K, ma anche ad elevati framerate, i quali, in alcuni casi, raggiungono i 120Hz.

A questo punto, non rimane che attendere nuove comunicazioni da Mediaworld per quella che sarà la data di vendita della console e, per questo, vi suggeriamo di continuare a seguire le nostre pagine dove vi terremo costantemente aggiornati sulle disponibilità di una console di nuova generazione, come lo è stato stamattina con la PS5 su GameStop. Nel frattempo, vi ricordiamo di seguire i nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buona fortuna!

