Xbox Series X in vendita da Mediaworld a partire dalle 11:00!

Aggiornamento ore 11:45: console esaurita!

Non c’è che dire, Mediaworld si sta davvero impegnando nel recuperare il rapporto con i propri clienti, e dopo una giornata di ieri davvero intensa, con una doppia vendita dedicata a PlayStation 5, Mediaworld continua a sfidare la poderosa Gaming Week di Amazon, con un’altra bomba dedicata al mondo del gaming!

Vi segnaliamo, infatti, che a partire dalle ore 11:00 di oggi, sullo store online dell’azienda sarà disponibile uno stock di Xbox Series X, la ricercatissima ammiraglia di casa Microsoft che, ancor più di PlayStation 5, pare davvero impossibile da trovare, anche su store come quello di Gamestop! In tal senso non c’è molto da dire: si tratta di un’occasione davvero eccezionale e, per certi versi, unica, giacché la console Microsoft fa capolino online davvero molto di rado, con avvistamenti che si perdono nel corso dei mesi,

Ovviamente, trattandosi di una vendita Mediaworld, ci preme ricordarvi che, anche stavolta, essa sarà soggetta all’iscrizione al nuovo portale gaming della catena, senza la quale non potrete accedere né alla coda di vendita, né tantomeno al carrello per completare l’acquisto. In tal senso il nostro suggerimento, dunque, è quello di approfittare dello spazio che ci separa dall’inizio della vendita per recarvi sul portale, tramite queste coordinate, e di effettuare subito la vostra iscrizione (o il login, qualora siate già iscritti), per non incappare in problemi o rallentamenti al momento dell’apertura della coda online.

Inoltre, prima di lasciarvi agli acquisti, vi ricordiamo che il solo accesso alla coda dello store non vi garantirà l’acquisto della console, in quanto è plausibilissimo che la domanda supererà di moltissimo l’offerta. Armatevi, pertanto, di tanta pazienza e cercate di essere rapidi nel posizionarvi in coda, tenendo presente che essa è regolata, fondamentalmente, da tre fattori: la vostra posizione nella coda, la possibilità che chi è prima di voi perda il proprio turno per qualche motivo, ed ovviamente il numero di pezzi messi a disposizione dalla catena. Come spesso accade, dunque, code superiori ad un’ora potrebbero significare zero se non scarsissime possibilità di accaparrarvi una console, anche se, al netto di questo, vi invitiamo comunque a non abbandonare la coda in quanto sono molte le segnalazioni da parte di utenti che, con pazienza, sono riusciti ad acquistare la console dopo un’ora di fila.

Ciò detto, nell’augurarvi di poter acquistare Xbox Series X, e con la promessa di aggiornamenti continui sullo stato della vendita di console, vi ricordiamo che se siete appassionati di gaming, e siete in possesso di una console Xbox o di un PC gaming, vale la pena sottoscrivere un abbonamento al servizio Xbox Game Pass Ultimate che, ad un prezzo ridicolo, vi permetterà ogni mese di giocare gratuitamente a centinaia di titoli sia vecchi che nuovi, ed il bello è che il primo mese potrete sottoscriverlo al costo simbolico di appena 1 euro! Un’occasione imperdibile, specie qualora riusciate ad acquistare la nuova console Microsoft e vogliate subito metterla alla prova!

A questo punto vi rimandiamo direttamente al link di vendita della console, garantendovi che terremo sotto costante controllo la situazione e provvederemo ad aggiornare questo articolo non appena ce ne sarà l’opportunità. Nel mentre, vi rimandiamo però ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative alle prossime disponibilità delle varie console, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buona fortuna!

