Avviso agli appassionati di gaming, la fantastica Xbox Series X è di nuovo disponibile per l’acquisto per un tempo limitatissimo! A quasi due anni dal lancio l’ammiraglia di casa Microsoft è ancora estremamente difficile da trovare nei negozi, per questo si tratta di un’occasione davvero da non perdere per chiunque fosse interessato a entrare nella nuova generazione. L’opportunità è ancora più ghiotta perché la console è disponibile al suo prezzo originale di 499,00€, senza alcun aumento!

Xbox Series X è una delle console più desiderate del momento, che vi permette di giocare ad un numero davvero sconfinato di titoli grazie al suo servizio Xbox Game Pass, con cui si può godere delle tante esclusive come Halo Infinite e Forza Horizon 5 il giorno del lancio!

Se state pensando di entrare nel mondo del gaming di nuova generazione e stavate cercando una delle nuove console, allora questo è il momento giusto per voi, in particolare pensando a quanto sia difficile reperire anche i prodotti della concorrenza, come l’introvabile PlayStation 5.

Per questo vi invitiamo a tuffarvi sulla pagina dedicata al prodotto e completare l’acquisto il prima possibile, visto che le console potrebbero terminare da un momento all’altro!

