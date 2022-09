Mentre da Mediaworld fa capolino, dopo moltissimo tempo, la desideratissima PlayStation 5, vi segnaliamo che su eBay c’è un altro graditissimo ritorno, ovvero quello di Xbox Series X che, allo stesso modo, torna disponibile dopo un po’ di attesa, per altro ad un prezzo persino scontato!

Stiamo parlando di uno sconto contenutissimo, di circa 10 euro, che abbassa il prezzo originale di 499,00€ ad un più contenuto 489,90€. Sicuramente non molto, ma comunque gradevole se si pensa che, a conti fatti, la console è ancora introvabile a 2 anni dal suo lancio, ed acquistarla è ancora un’impresa per moltissimi utenti.

Ben venga, dunque, questo piccolo sconto eBay, anche se la disponibilità di console è molto ridotta e, lo diciamo subito, Xbox Series X potrebbe ben presto esaurirsi anche sulle pagine di eBay. Questo perché, come saprete, la console è ancora vittima del prolungato shortage di componenti hardware, causato dalla pandemia da COVID-19, che ancora oggi rende impossibile una ripresa costante della produzione, causando non pochi problemi al mercato dei prodotti tech, console da gaming comprese!

In tal senso, va detto, che proprio Xbox Series X si è dimostrata una console molto difficile da reperire, con disponibilità anche meno consistenti rispetto a PlayStation 5, i cui stock sul mercato, per quanto risicati, sono comunque stati più frequenti, specie online.

Grazie a eBay, dunque, avrete finalmente la possibilità di recuperare una console per il vostro salto nella next gen, non solo senza code o sovrapprezzi, ma addirittura con un piccolo sconto ad opera dello store ben chiaro che, come detto in apertura, i pezzi sono davvero pochissimi, e converrebbe approfittare subito delle disponibilità di eBay!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dello store dedicata al prodotto, con l’invito ad effettuare quanto prima i vostri acquisti, così che possiate accaparrarvi la vostra nuova Xbox prima che le disponibilità si vadano di nuovo ad esaurire.

