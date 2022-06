Vi segnaliamo che, a partire della 11:30 di questa, avrete la possibilità di portare a casa una Xbox Series X sullo store Amazon! In effetti non sappiamo quante siano le unità a disposizione per voi ma, data l’altissima richiesta dall’uscita della console next-gen Microsoft, siamo più che sicuri che solamente i più veloci riusciranno a portare a casa la nuova Xbox. Di seguito, il link da cui accedere immediatamente per acquistare il prodotto senza perdere nemmeno un secondo!

L’Xbox Series X, così come la Series S è tutto meno che facile da recuperare, nonostante sia passato più di un anno dalla loro uscita. La richiesta cresce costantemente e putroppo le unità non riescono ancora a sostenere le necessità di mercato, per questo motivo vi consigliamo disponibile fruttare al più presto questa occasione. La mancanza di semiconduttori continua a flagellare il mondo tech e la speranza di trovare console next-gen dietro l’angolo sembra ancora molto lontana.

Se volete sfruttare il parterre videoludico dell’Xbox Game Pass, ovvero l’abbonamento con il miglior rapporto qualità/prezzo che potrete trovare sul mercato se state cercando di giocare più possibile spendendo di meno, non potete non provare ad acquistare una delle unità disponibili su Amazon!

