Xbox Series X torna disponibile da Mediaworld!

Aggiormanento alle 15:25: l’apertura delle vendite è in ritardo rispetto al previsto, ma dovrebbe partire a breve

Mentre su Amazon si affollano le imperdibili offerte del Prime Day 2021, noi spostiamo per un attimo l’attenzione dal portale per segnalarvi che, con grande sorpresa, la desideratissima Xbox Series X di Microsoft tornerà, proprio oggi, in vendita sulle pagine di Mediaworld! Si tratta di un’ottima notizia per gli amanti del gaming che, in questo modo, potranno avere una chance di acquistare la splendida console di Microsoft, specie considerando che, ancor più di PlayStation 5, essa torna molto di rado sui vari store, risultando largamente esaurita ovunque, persino sullo store della casa madre!

La vendita si aprirà a partire dalle 15:00 e, sebbene non ci siano state fornite informazioni specifiche, possiamo immaginare che essa sarà soggetta ad una coda che regolerà l’accesso al sito. Il nostro suggerimento, pertanto, è quello di non farsi trovare impreparati, e di collegarsi subito alla pagina di vendita della console, refreshando fino al momento in cui Mediaworld non deciderà di aprire la sua sala d’attesa digitale.

Il tempismo è, come immaginerete, fondamentale, perché non avendo alcuna notizia relativa alle dimensioni dello stock di vendita, è lecito aspettarsi che le console andranno esaurite in pochissimo tempo, facendo sfumare quella che sarà, quasi certamente, una delle ultime occasioni prima che si facciano largo i mesi estivi.

Potente e bellissima, Xbox Series X è una console dalle performance eccezionali, tali che può fregiarsi del titolo di “console più potente di questa generazione”, potendo contare su ben 12 TFLOPs, e raggiungendo con facilità la risoluzione 4K con frame rate fino a 120 fps! Equipaggiata con un nuovo tipo di SSD sviluppato direttamente da Microsoft, dalla capienza di 1 TB, Xbox Series X effettua l’upload delle informazioni di gioco in un istante, annientando quasi del tutto le attese davanti allo schermo.

La console, inoltre, è dotata di una retro compatibilità a dir poco straordinaria, per altro avallata anche dallo splendido catalogo digitale offerto dall’abbonamento al servizio Xbox Game Pass che, ad un prezzo esiguo, vi offrirà ogni mese decide di titoli da giocare a cui, nel corso del tempo, si aggiungeranno anche moltissimi giochi già disponibili al day one! Insomma, ora come ora Xbox Series X è davvero una piattaforma fantastica per giocare, ed ecco perché ci suggeriamo di non lasciarvi scappare questa possibilità, specie considerando che lo shortage di componenti causato dal COVID-19, continuerà a causare una vendita a singhiozzi delle console da gioco almeno fino alle fine del 2022!

Ciò detto, nell’augurarvi di poter acquistare Xbox Series X, e con la promessa di aggiornamenti continui sullo stato della vendita di console, vi ricordiamo che, proprio in queste ore, si sta svolgendo su Amazon l’eccezionale Prime Day 2021, le cui offerte ci allieteranno fino alla fine della giornata di domani! Acquistata la console, dunque, fiondatevi su Amazon per accessori, giochi, ma anche ogni altra tipologia di acquisto, vista l’esagerata mole di sconti che il portale sta riservando ai suoi clienti Prime!

Infine, se siete appassionati di gaming e siete a caccia di offerte e promozioni

