Appassionati di gaming attenzione! Vi segnaliamo che su Amazon, a sorpresa, è tornata disponibile la ricercatissima Xbox Series X, ovvero quella che è l’attuale ammiraglia tra le console gaming di Microsoft, purtroppo ancora latitante sia dai negozi fisici che da quelli digitali, a causa del prolungato contraccolpo causato dalla pandemia da COVID-19 che, come saprete, ha da tempo investito qualsiasi settore del mondo tech, causando uno shortage dell’offerta destinato a prolungarsi ancora per un po’.

Ora, per quello che si prospetta uno stock molto limitato, Amazon sta offrendo la possibilità di acquistare la console Microsoft non solo senza le ormai proverbiali “code”, ma anche senza sovrapprezzo, e con la garanzia di una ricezione immediata, visto che sia la vendita che la spedizione sono gestite direttamente dallo store!

Il prezzo, dunque, è quello proposto in origine da Microsoft: 499,00€, che per altro potrete anche pagare in comode rate, a tasso zero, direttamente tramite il sistema di pagamento rateale di Amazon, che vi permetterà di dilazionare il pagamento in 5 rate da soli 99,80€.

Vi basterà selezionare l’apposita opzione di pagamento, presente al lato della pagina prodotto, e poi procedere regolarmente all’ordine attraverso il carrello. Amazon, in questo modo, provvederà a prelevare in modo automatico la cifra pattuita, attingendo o al vostro saldo su Amazon (qualora ne abbiate uno), o alla carta associata al vostro account.

Un’occasione davvero ghiotta, specie ora che siamo nel periodo post-estivo, in cui è possibile che le vacanze appena trascorse abbiano assottigliato le vostre finanze. Col pagamento rateale Amazon, invece, potrete acquistare la console comodamente, senza privarvi subito dell’intero importo e, soprattutto, senza alcun sovrapprezzo, giacché non si tratta di un finanziamento (con relativi oneri), ma di un semplice pagamento a rate, che divide esattamente il costo del prodotto in 5 pagamenti mensili.

Insomma, se desiderate una Xbox Series X non c’è davvero migliore occasione, anche perché proprio la console di casa Microsoft si è dimostrata, sin dal suo arrivo sul mercato, una delle più difficili da reperire, comparendo sporadicamente sugli scaffali digitali dei vari store, anche molto meno rispetto alla concorrente PlayStation 5, invece più spesso disponibile, seppur in scorte limitatissime.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata all’acquisto, ricordandovi che è impossibile risalire alla quantità di scorte disponibili che, pertanto, potrebbero esaurirsi prima del previsto!

Prima di ciò, tuttavia, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!