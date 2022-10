Appassionati di gaming ancora in cerca di una console next gen, attenzione! Vi segnaliamo, infatti, che a sorpresa Amazon ha messo a disposizione un piccolo stock di Xbox Series X, ora acquistabili sullo store senza attesa e senza code, in quella che è un’occasione davvero rarissima, anche al netto dei 2 anni trascorsi dal lancio.

La console è infatti disponibile su Amazon, venduta e spedita direttamente dallo store, e pertanto priva di qualsiasi sovrapprezzo o coda, ed anzi acquistabile anche in una formula di pagamento in 5 rate da 99,80€ l’una! Il prezzo, ovviamente, è quello originale richiesto da Microsoft di 499,00€ e siamo certi che le scorte saranno limitatissime!

A nostro giudizio si tratta di un’occasione da non perdere, specie perché, come detto, pur essendo trascorsi ben 2 anni dal lancio delle nuove console, il mercato non sembra aver ancora riassorbito il contraccolpo causato dal COVID-19 che, come saprete, ha creato un ammanco di diverse componenti hardware, così gravoso da portare ad una riduzione della produzione di diversi prodotti tech, non ultime, propriio le console da gaming, ancora oggi difficili da reperire a causa dei numerosi rallentamenti accusati sulle catene di produzione.

In tal senso, l’arrivo di Xbox Series X su Amazon, neanche così distanti dal Natale, rappresenta un’occasione davvero irrinunciabile, soprattutto perché l’attuale andazzo del mercato, impedisce a chiunque di prevedere quando, e soprattutto se, un nuovo stock di console sarà di nuovo disponibile.

Insomma, già che c’è approfittatene, anche perché le disponibilità potrebbero davvero esaurirsi in poche ore, se non minuti, e rischiereste così di perdere non solo l’occasione di acquistare la console, ma di acquistarla direttamente da Amazon che, in quanto ad affidabilità, non ha certo bisogno di presentazioni.

Infine, val anche la pena ricordare che, incredibilmente, proprio Xbox Series X si è dimostrata una console molto difficile da reperire, con disponibilità anche meno consistenti rispetto a PlayStation 5, i cui stock sul mercato, per quanto risicati, sono comunque stati più frequenti, specie online.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dello store dedicata al prodotto, con l’invito ad effettuare quanto prima i vostri acquisti, così che possiate accaparrarvi la vostra nuova Xbox prima che le disponibilità si vadano di nuovo ad esaurire.

