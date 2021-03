Xbox Series X torna su Amazon!

Aggiornamento 9:47: console esaurita!

Dopo l’arrivo di PlayStation 5, purtroppo esauritasi nel giro di 5 minuti, vi segnaliamo un’ennesima sorpresa su Amazon dove, come avrete intuito, è tornata anche la bellissima ed elegante Xbox Series X! A sorpresa, infatti, la console è attualmente acquistabile sullo store, venduta e spedita direttamente dal portale, e con una spedizione che si prospetta immediata, a differenza di PlayStation 5 che, come segnalavamo, sarà nei salotti dei pochi fortunati solo a metà aprile.

Bellissima e con un design davvero eccezionale, Xbox Series X è, senza alcun dubbio, la console più potente di questa generazione, potendo contare su ben 12 TFLOPs, e raggiungendo con facilità la risoluzione 4K con frame rate fino a 120 fps! Equipaggiata, inoltre, con un SSD sviluppato direttamente da Microsoft e dalla capienza di 1 TB, Xbox Series X vi permetterà di giocare con dei tempi di caricamento infinitesimali, permettendovi anche di navigare il nuovo e rivisitato menù della console con dei tempi di reazione sorprendenti, specie per ciò che concerne la possibilità di riprendere un gioco lasciato in “stand by”.

Va inoltre segnalato che Xbox Series X può vantare una straordinaria retro compatibilità digitale che, non bastasse, viene anche enormemente accentuata dall’ottimo e ricco catalogo di titoli inclusi nell’abbonamento del servizio Xbox Game Pass Ultimate che, ad un prezzo mensile davvero ridicolo, vi permetterà di giocare gratuitamente a centinaia di titoli sia vecchi che nuovi!

Ciò detto, ancora una volta ci è impossibile non sottolineare quanto queste piccole scorte delle nuove console vadano considerate un’occasione d’acquisto da non sottovalutare, sia perché le disponiblità dei produttori sono davvero risicate, sia perché lo shortage di componenti causato dal COVID-19 porterà, purtroppo, ad un prolungamento di questa vendita a singhiozzo sino alla fine del 2021 (se non oltre!). Ecco perché vi suggeriamo di acquistare subito la vostra Xbox Series X, pena un ritorno nei negozi rimandato a data da destinarsi.

Nell’augurarvi di poter acquistare la console, e con la promessa di aggiornamenti continui sullo stato della vendita di console, vi invitiamo, qualora vogliate massimizzare le possibilità di acquistare la console nell’immediato futuro, ad scrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte dove, oltre a segnalarvi prontamente la disponibilità delle varie console, vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buona fortuna!

