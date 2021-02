Xbox Series X disponibile da MediaWorld!

Vi segnaliamo che l’ambitissima Xbox Series X è tornata disponibile in quantità molto limitate sullo store di MediaWorld! La console è dunque disponibile all’acquisto senza alcun sovrapprezzo anche se, dopo i recenti guai causati dai preorder erronei di PS5, il portale ha deciso di correre ai ripari specificando, anzitutto, che il preorder non significherà automaticamente che la richiesta possa essere evasa.

Questo non comporterà che Mediaworld tenga il denaro versato, ovviamente, ma semplicemente che effettuata la richiesta lo store “prenderà in carico l’ordine“, verificando i dati, le disponibilità e la modalità di pagamento, provvedendo ad effettuare la ricevuta di pagamento solo qualora il prodotto sia ancora disponibile per voi.

Ovviamente lo stock è molto risicato e, per questo, l’assegnazione dei prodotti avverrà seguendo l’ordine di arrivo delle proposte d’acquisto e comunque solo fino ad esaurimento delle scorte, con le console che saranno spedite a partire dal 19 febbraio e fino al loro esaurimento. Infine, potrete acquistare un massimo di 2 console per cliente, questo probabilmente per dare la possibilità a più clienti di portarsi a casa la console, oltre che – probabilmente – per cercare di arginare quanto possibile il fenomeno del bagarinaggio online. Che aspettate dunque, affrettatevi ad acquistare la vostra fiammante Xbox Series X!

