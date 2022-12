I controller sono capaci di rivoluzionare completamente una sessione di gaming, consentendovi di migliorare notevolmente le vostre prestazioni e di giocare più comodamente. Sul mercato esistono migliaia di pad differenti, ma se siete in possesso di una Xbox Series X|S o di un PC, uno dei brand migliori, nonché il più affidabile, è proprio Microsoft. Se siete alla ricerca di un nuovo controller, su Unieuro è presente un’offerta che fa al caso vostro.

L’Xbox Wireless Controller di Microsoft è infatti attualmente disponibile a soli 37,99€ invece di 59,99€; si tratta di un ribasso del 36%, che vi permetterà di risparmiare oltre 22,00€! Inoltre, è possibile pagare l’articolo anche in 3 comode rate da 12,66€ senza interessi tramite PayPal o Klarna, quindi è un’offerta davvero imperdibile!

Il controller Wireless prodotto da Microsoft è compatibile con Xbox Series X|S, Xbox One X|S, Xbox One ma anche con PC Windows, quindi potrete connetterlo comodamente su tutte le vostre piattaforme, sfruttando i giochi del Game Pass senza dover comprare un pad distinto. Inoltre, è compatibile anche con alcuni smartphone Android, quindi potrete usufruire del Cloud Gaming, giocando ovunque e in qualsiasi momento.

Il design rimodernato è caratterizzato da superfici rimodellate e pensate per garantire il massimo comfort anche nelle sessioni di gioco più lunghe, mentre il colore bianco robot dona al controller estrema eleganza. Vi è poi l’impugnatura antiscivolo sui grilletti, sui pulsanti dorsali e sulla parte posteriore del pad, che insieme alla nuova croce direzionale ibrida vi consente un controllo preciso e affidabile anche nelle partite più complesse.

L’Xbox Wireless Controller è anche altamente personalizzabile: potrete regolarlo secondo le vostre esigenze, scegliendo la mappatura dei pulsanti che preferite per giocare sempre al massimo delle vostre potenzialità. Il pulsante per la condivisione posto al centro del pad vi permetterà invece di pubblicare screenshot e video istantaneamente e comodamente, salvando così i momenti migliori dei vostri gameplay senza perdere tempo.

Ciò detto, non ci resta che consigliarvi l’acquisto del controller Wireless di Microsoft, rimandandovi alla pagina Unieuro dedicata all’offerta. Il nostro consiglio è quello di concludere l’acquisto il prima possibile, dato che lo sconto potrebbe terminare a breve, o peggio, potrebbero esaurire le scorte disponibili.

Infine, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!